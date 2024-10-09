"Более мрачное настроение, чем когда-либо". Чего ждать Киеву от встречи в Рамштайне

FT: Украина и союзники признали необходимость переговоров с Россией о территориях

Украина и ее союзники все больше склоняются к тому, что урегулировать конфликт придется путем переговоров, которые сохранят для Киева большую часть страны и позволят ему получить гарантии безопасности. Об этом пишет газета Financial Times. Как предполагает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок, план «территории в обмен на НАТО» может быть обсужден в ходе встречи лидеров ФРГ, Соединенных Штатов, Франции и Великобритании, которая пройдет в Германии на этой неделе. При этом Зеленский на эти встречи не приглашен.

Киев и его западные союзники постепенно приходят к осознанию необходимости начать переговоры с РФ. Как пишет FT, Украина ведет закрытые дискуссии о возможности сдачи части территорий в обмен на вступление в НАТО или гарантии безопасности. При этом Киев рассчитывает сохранить большую часть страны. Газета отмечает, что в США и на Украине произошла «смена настроений».

«Украина вступает в третью зиму войны с более мрачным настроением, чем когда-либо», - говорится в статье.

Вопрос возможного мирного выхода из вооруженного противоборства на Украине может быть поднят на встрече лидеров США, ФРГ, Франции и Великобритании, которая запланирована на этой неделе в Германии.

Как пишет издание Spiegel, правительство ФРГ во время визита президента США Джо Байдена (с 10 по 13 октября) пригласило в страну президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы провести встречу лидеров четырех стран.

Основные вопросы, которые будут обсуждаться на этой встрече, - военно-политическая обстановка на Ближнем Востоке, перспективы дальнейшего ведения боевых действий на Украине (и, возможно, плана «территории в обмен на НАТО») и проблемы военно-технического сотрудничества с Киевом.

То есть дискуссия на встрече будет развиваться (помимо Ближнего Востока) в двух основных направлениях: принимать ли решение о применении Киевом дальнобойного оружия для ударов по объектам в глубине России и каким образом в ближайшее время будут выглядеть объемы и сроки поставок Украине вооружения и военной техники.

Президент Украины Владимир Зеленский на встречу «большой четверки» не приглашен, и «украинский вопрос» будет обсуждаться без него.

После этой судьбоносной встречи лидеров Запада 12 октября на авиабазе Рамштайн в Германии состоится 25-е заседание международной контактной группы по военной помощи Украине.

Не приходится сомневаться, что «большая четверка» на этот форум выйдет уже с готовыми решениями, которые будут приняты в ходе встречи лидеров "в узком кругу" и затем в той или иной форме доведены до остальных государств - участников заседания на авиабазе.

"Ожидания завышены"

Что касается намерения президента Украины представить в Рамштайне свой «план победы», то вполне возможно, что после встречи лидеров США и ведущих европейских стран этот план будет существенно подкорректирован. Нельзя исключать, что от первоначального содержания в этом документе может не остаться решительно ничего, даже названия.

Высказывается точка зрения, что в Рамштайне союзники Украины могут предложить Киеву набор конкретных шагов для будущего членства в альянсе. В Киеве по этому поводу в приподнятом настроении готовятся получить чуть ли не приглашение на вступление в НАТО.

Зеленский уже заявлял, что встреча Украины и стран НАТО в формате «Рамштайн» может получиться особенной. «Это будет особый «Рамштайн», - пообещал президент Украины в своем Telegram-канале.

Не приходится сомневаться, что подобные ожидания Киева более чем завышены. Скорее всего, в НАТО и на этот раз в отношении Киева обойдутся какими-либо комплиментарными формулировками, градус которых по сравнению с предыдущими "Рамштайнами" будет явно повышен.

Скорее всего, прозвучит что-нибудь типа (тут, кстати, возможны самые разнообразные варианты) «Украина является вернейшим союзником Североатлантического альянса», «Киев в полном объеме разделяет демократические ценности западного мира», «Украина является несокрушимым бастионом НАТО на пути распространения агрессии с Востока». И вряд ли за этим последуют какие-либо более конкретные дефиниции.

Ключевой вопрос встречи

Ключевой вопрос встречи «большой четверки» - давать или не давать разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием по объектам в глубине России. Вполне возможно, что решение и на этот раз не будет принято. До выборов очередного президента США осталось уже меньше месяца. А уходящая администрация в соответствии с давно устоявшимися традициями американской политической системы обычно не оставляет своим сменщикам в Белом доме проблемы крупного плана, которые могут привести к непредсказуемым последствиям. А эффект от подобного разрешения, выданного Украине, может быть именно таким.

Во всяком случае, в Российской Федерации уже неоднократно заявляли о возможности в этом случае перейти к применению ядерного оружия, и все необходимые изменения в доктринальные документы в Москве уже внесли. В Североатлантическом альянсе должны иметь в виду, что ядерные удары могут быть нанесены в первую очередь по территории стран-инициаторов, проявивших наибольшую активность в предоставлении Украине права по нанесению ударов по России.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок