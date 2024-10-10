В Минобороны РФ отметили, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления взаимодействия двух стран

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с премьер-министром Буркина-Фасо Апполинером Кьелемом де Тамбелой. Они обсудили актуальные направления взаимодействия, сообщили в Минобороны РФ

"Мы очень ценим дружественный характер наших отношений, сложившихся форм сотрудничества между нами. Российско-буркинийские отношения основаны на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга и в последние годы приобрели позитивную динамику", - сказал министр обороны РФ.

В российском военном ведомстве уточнили, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления взаимодействия двух стран.

"Считаю нашу сегодняшнюю встречу очередным шагом в развитии наших дружеских связей", - подчеркнул Андрей Белоусов.

В свою очередь премьер-министр Буркина-Фасо заявил: "Искренне рад тем отношениям, которые сегодня между нашими странами выстраиваются". Буркинийская делегация находится в России по случаю проведения форума "Экономические дни Буркина-Фасо".