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ТАСС

WP: Байден считает, что Обама недооценил Путина и "облажался в 2014 году"

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © Kent Nishimura/ Getty Images

Перед началом СВО бывший американский президент якобы дал президенту РФ Владимиру "Путину лицензию на продолжение" конфликта, отметил член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Экс-президент США Барак Обама не воспринимал всерьез российского лидера Владимира Путина, что в итоге привело к воссоединению Крыма с Россией и началу специальной военной операции на Украине. Об этом говорится на страницах новой книги ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда, поступающей в продажу в США 15 октября. Выдержки из нее опубликовала опубликовала телекомпания CNN.

Как утверждает журналист, перед началом специальной военной операции на Украине президент США Джо Байден пожаловался, что Обама "облажался в 2014 году" и "не предпринял шагов, которые бы остановили Путина в 2014 году". "Они облажались в 2014 году. Вот почему мы здесь, мы все испортили. Барак никогда не воспринимал Путина всерьез", - приводит Вудворд слова, якобы сказанные Байденом.

Согласно утверждениям Вудворда, Байден также сказал, что США при Обаме якобы "дали Путину лицензию на продолжение [конфликта на Украине]", а он в свою очередь "отзывает его <...> лицензию".

Крым и город Севастополь вернулись в состав России в марте 2014 года, не приняв государственный переворот на Украине, произошедший месяцем ранее. В референдуме, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей полуострова, за воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные итоги волеизъявления, Киев отказался признавать Крым частью России. 

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Барак Обама
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