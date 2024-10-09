infoBRICS: британский дипломат назвал "план победы" Зеленского списком покупок

Соединенные Штаты проигнорировали "план победы" Зеленского, пишет infoBRICS. В этот раз американцы отделались "помощью" лишь в несколько миллиардов долларов. Даже самые ярые фанатики Украины среди европейских чиновников начинают намекать, что Киеву пора принять условия России.

Ахмед Адель

Соединенные Штаты проигнорировали "план победы" президента Украины Владимира Зеленского, ограничившись лишь выделением нескольких миллиардов долларов, сообщает The Times. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, призвал Украину признать территориальные реалии и использовать модель соглашения, заключенного после Советско-финской войны (1939-1940 гг.).

"В то время, как американцы отправили [Зеленского] куда подальше, пообещав выделить 2,4 миллиарда долларов, он не получил разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам в России, не говоря уже о каких-либо гарантиях предоставления помощи в будущем и вступления в НАТО, которых он так хотел", — отмечает британская газета.

Широко разрекламированный "план победы" Зеленского не вызвал энтузиазма в Вашингтоне, а один из британских дипломатов назвал его "списком покупок, а не стратегией".

В статье также отмечается, что даже высокопоставленные европейские чиновники, которые ранее критиковали свои правительства за нерешительность в оказании помощи Киеву, теперь меняют свою позицию.

Газета цитирует немецкого чиновника, утверждающего, что конфликт заходит в "тупик", даже после того, как российские войска освободили Угледар — последний крупный опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новосёлку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь.

Тем не менее, несмотря на нелепое заявление немецкого чиновника, тот подчеркнул, что Европа не может позволить себе финансировать войну "вечно" и что киевскому режиму придется трезво взглянуть на ситуацию, несмотря на свои ожидания.

Зеленский заявил, что намерен представить союзникам так называемый "план победы" на встрече контактной группы в Рамштайне 12 октября, в котором будут изложены "четкие, конкретные шаги" для победы над Россией.

"Мы представим план победы, четкие, конкретные шаги для справедливого завершения войны. Решительность наших партнеров и усиление Украины — это то, что сможет остановить российскую агрессию", — написал Зеленский в своем в Telegram.

Украинский президент требует от союзников увеличить военную помощь и разрешить использовать поставляемое Западом оружие для нанесения ударов вглубь территории России. Зеленский находится в отчаянии, поскольку зимой Украина окажется на грани энергетической катастрофы, а российские войска тем временем успешно продвигаются по всей линии фронта. Украинский лидер опасается, что США могут прекратить поддерживать Киев, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что никакого осязаемого "мирного плана" у Зеленского пока нет даже для Запада.

Эту реальность сейчас признают даже самые фанатичные сторонники Киева, например, Йенс Столтенберг, ушедший первого октября с поста генерального секретаря НАТО, который в интервью Financial Times сослался на опыт Советско-финской войны, известной также как "Зимняя война", и намекнул, что Киеву стоит подумать над признанием территориальных потерь.

Запад должен "создать условия", которые позволят Украине "сесть с русскими и получить что-то приемлемое (...) то, что поможет им выжить как независимому государству", отметил Столтенберг.

Отвечая на вопрос о том, какой совет Столтенберг дал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому, бывший генсек НАТО вспомнил о Советско-финской войне 1939-1940 годов.

"Финляндия храбро сражалась против Советского Союза в 1939 году (...) Война закончилась тем, что они [Финляндия] отдали 10% территории. Но взамен получили безопасную границу", — отметил бывший генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг предположил, что после президентских выборов в США появится "некий новый импульс", который, возможно, будет включать в себя попытки "не только продвинуться на поле боя, но и сдвинуться с мертвой с мертвой точки за столом переговоров".

Пока Зеленский продолжает откладывать мирные переговоры с Москвой, придумывая бредовые планы победы своим западным покровителям, украинские солдаты продолжают массово гибнуть, а военная техника — уничтожаться. Министерство обороны России заявило, что только за последнюю неделю Украина потеряла 16 650 военнослужащих в зоне проведения СВО. Всего с начала спецоперации были уничтожены: сотни самолетов и вертолетов, более 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 18 524 танка и других бронированных машин, 1469 боевых машин РСЗО, 15 569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 26 915 единиц специальной военной автомобильной техники.

Учитывая столь высокий уровень потерь ВСУ и тот факт, что Россия методично уничтожает западную военную технику, "план победы" Зеленского, как можно понять, является не более чем несбыточной мечтой. Более чем вероятно, что Зеленский останется разочарованным после презентации своего "плана победы" на авиабазе Рамштайн, поскольку не получит от Запада всего того, что он требует.