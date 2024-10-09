Генерал Попов: передача Украине Mirage 2000 ничего не изменит на поле боя

Передача Францией Украине истребителей Mirage 2000 не изменит ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом заявил в беседе со «Взглядом» заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.

«Mirage 2000 — это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», — указал генерал-майор.

Однако, добавил военный, эти истребители никак не помогут ВСУ на поле боя. Во-первых, даже если Франция направит Украине эти самолеты, то сделает это маленькой партией. Во-вторых, у ВСУ до сих пор есть серьезные проблемы с переобучением летчиков — этот процесс в рядах украинской армии занимает довольно долгое время. По оценкам Попова, около полугода нужно, чтобы обучить инженеров и технический состав по обслуживанию Mirage 2000.

В-третьих, украинской стороне придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. Дело в том, что сейчас украинский парк самолетов, как считает летчик, представляет собой «винегрет». Западные самолеты могли бы приносить пользу, но только в «серьезных руках и в определенных условиях», пояснил эксперт. В руках неподготовленных специалистов, как в случае с украинской стороной, данная техника будет просто «грудой металлолома», пояснил военный.

Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы Владимир Попов генерал-майор авиации

ВСУ, добавил летчик, могли бы использовать французские истребители для усиления ПВО, однако в случае с F-16 подобная попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя.

Если французская сторона все же решится передать Киеву Mirage 2000, то российские летчики, несомненно, «начнут охоту за новую зверушку», заключил Попов.

Ранее стало известно, что Франция собирается поставить Украине истребители Mirage 2000 в январе-марте 2025 года. Предполагается, что эти самолеты будут оснащены новыми вооружениями типа «воздух-земля», а также средствами радиоэлектронной борьбы.