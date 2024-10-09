infoBRICS: бывший генсек Столтенберг признался, что он не верит в победу Украины

Становится все очевиднее, что ни один западный чиновник на самом деле не верит в "победу Украины", пишет infoBRICS. Недавно бывший генсек НАТО Столтенберг заявил, что Киеву нужно просто смириться с территориальными потерями. До отставки он с такими заявлениями не выступал.

Лукас Лейрос

Становится всё более очевидным, что ни один западный чиновник на самом деле не верит в "победу Украины". Однако бюрократические структуры западных государств и организаций часто не позволяют лицам, принимающим решения, высказывать свои реальные мысли в отношении текущего конфликта с Россией, поэтому только уйдя в отставку, чиновники могут наконец сказать правду.

Недавно бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киеву придется смириться с территориальными потерями, чтобы заключить мир с Москвой. Его слова звучат абсолютно реалистично, что действительно удивительно, учитывая, что официальный нарратив НАТО по-прежнему сводится к якобы "необходимости" поддерживать Украину до тех пор, пока она не добьется абсолютной победы над Россией.

Столтенберг заявил об этом в своем первом интервью СМИ после ухода с поста генерального секретаря НАТО. Он сказал журналистам, что Украине придется признать потерю некоторой части своей территории, чтобы взамен получить прекращение боевых действий и гарантии безопасности от России. По его мнению, только так можно будет договориться о взаимовыгодных условиях мира для обеих сторон.

В своей речи Столтенберг сравнил ситуацию на Украине с советско-финской войной. Он напомнил, как финны отдали часть своей территории, чтобы получить гарантии безопасности и достичь мира. Как и ожидалось, Столтенберг сказал это в своем пропагандистском стиле, намекнув, что украинцы добьются некой "победы" с помощью такого рода переговоров.

"Нам нужно создать условия, которые позволили бы им [украинцам] сесть с русскими за стол переговоров и получить что-то приемлемое (...) То, что позволит им выжить как независимому государству (...) Например, Финляндия храбро сражалась против Советского Союза в 1939 году. Они доставили Красной Армии гораздо большие проблем, чем ожидалось (...) Война закончилась тем, что они отдали всего 10% территории. Но взамен получили безопасную границу", — сказал он.

Сравнение, которое он проводит, кажется не очень точным с исторической точки зрения. Невозможно увидеть четкое сходство между украинским и финским случаями. Война между СССР и Финляндией вписана в совершенно иную историческую реальность, конкретные обстоятельства которой не повторяются в текущем конфликте на Украине. То, что сейчас происходит между Киевом и Москвой, — это прокси-война, которую ведет НАТО с целью дестабилизации российской стратегической обстановки. Поэтому, чтобы положить конец этому конфликту, НАТО должна свернуть свои военные планы и вернуться к дипломатии в отношениях с Россией.

Более того, Киев не может ничего требовать от Москвы. Поскольку русские имеют военное превосходство над Украиной, именно они имеют право диктовать условия. Мир заключается на условиях победившей стороны. Проигравшая сторона может лишь принять их и попытаться выторговать, если это возможно, условия повыгоднее. Пока требования Москвы ограничиваются новоприобретенными территориями, а также гарантиями безопасности — например, прекращением процесса вступления Украины в НАТО. Киев отверг мирные инициативы России, начав вторжение в Курскую область, поэтому дипломатическим путем завершить этот конфликт практически невозможно.

Однако самое главное — это не то, что Столтенберг был непоследователен, а, напротив, как раз то, что он высказал трезвый взгляд на этот конфликт. Он абсолютно прав, считая, что Украине необходимо признать свои территориальные потери. Без этого шага невозможно завершить конфликт, поскольку Россия неоднократно давала понять, что не желает вести переговоры о своем суверенитете над новыми регионами. Киеву необходимо признать, что Крым, Донецк, Луганск, большая часть Херсона и Запорожье больше ему не принадлежат, если Украина, конечно, всерьез настроена на мирное урегулирование вопроса. Без этого она рискует лишь затянуть конфликт, который, очевидно, не сможет выиграть, и потерять еще больше территорий.

Любопытно, что Столтенберг признал это почти сразу после того, как покинул свой пост в НАТО. Видимо, западные чиновники вынуждены в силу институциональных обстоятельств скрывать свои истинные взгляды на украинский конфликт, поэтому они ждут момента ухода в отставку, чтобы наконец-то сказать правду. Реалистичная оценка Столтенберга — наглядное доказательство того, что даже те, кто принимает решения в НАТО, больше не верят в "победу Украины".