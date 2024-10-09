В Киеве заявили, что вторая конференция по Украине не состоится в ноябре

Первый саммит состоялся в Бюргенштоке 15-16 июня

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине, которую в Киеве рассчитывали провести в ноябре 2024 года, не состоится. Об этом сообщила советник главы офиса президента страны Дарья Заровная.

"В ноябре второй "саммит мира" еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово", - сообщила она изданию "Телеграф". Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что подготовку к конференции планируется завершить к ноябрю, и говорил о необходимости участия в ней представителей России.

По словам Заровной, пока проходят "тематические конференции по каждому пункту "формулы" (так называемой формулы мира, предложенной Зеленским - прим. ТАСС), которые заканчиваются принятием коммюнике".

Москва многократно критиковала продвигаемую Киевом так называемую формулу мира как нереалистичную и указывала на необходимость учета реалий на земле. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Первая конференция по Украине состоялась в Бюргенштоке 15-16 июня. Швейцария, занявшаяся ее организацией по договоренности с властями в Киеве, не пригласила Россию. В форуме не принимали участия делегации некоторых государств, включая Китай. Ни одна из стран - членов БРИКС не поддержала итоговое коммюнике. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, "подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира".