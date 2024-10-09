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ТАСС

Хуситы возложили ответственность за начало конфликта на Украине на США

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Митинг сторонников хуситов против авиаударов по Йемену под руководством США и в поддержку палестинцев в секторе Газа
Митинг сторонников хуситов против авиаударов по Йемену под руководством США и в поддержку палестинцев в секторе Газа.
Источник изображения: © AP Photo / Osamah Abdulrahman

В движении также полагают, что Соединенные Штаты создали радикальные исламистские группировки с целью использования их против России, Китая и своих оппонентов на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Представители йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) считают, что причины конфликта на Украине кроются в деструктивной политике США. Об этом заявил член политбюро движения Мухаммед аль-Бухейти.

"Война, которая сейчас идет на Украине, вызвана ужасной политикой США. Это четко осознают в движении "Ансар Аллах", - сказал он в интервью американскому блогеру Джексону Хинклу.

В движении также полагают, что политика Вашингтона привела к гуманитарным кризисам в арабском мире, Южной Америке и Европе. К деструктивным действиям США и их союзников на международной арене хуситы относят создание радикальных исламистских группировок с целью использования их против России, Китая и своих оппонентов на Ближнем Востоке, добавил член политбюро движения.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 

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Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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