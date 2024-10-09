Генштаб Белоруссии проводит комплексную проверку вооруженных сил республики

Минск. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный штаб Белоруссии проводит комплексную проверку соединений и воинских частей вооруженных сил республики, сообщил во вторник начальник Генштаба ВС - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

"Генеральным штабом вооруженных сил Республики Беларусь проводится ряд внезапных проверок соединений и воинских частей вооруженных сил. Акцент сделан на соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО, на проверке их готовности и способности выполнять задачи по предназначению", - сказал глава белорусского Генштаба, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Сообщается, что "личный состав, в том числе военнообязанные, которые прибыли из запаса, восстановили свои навыки, сняли с хранения и привели в готовность к боевому применению вооружение, военную и специальную технику. Выдвинулись в назначенные районы, где проведен комплекс мероприятий по маскировке, антидроновой защите, обеспечению радиоэлектронного прикрытия, и приступили к выполнению и решению задач в рамках оперативно-тактического учения с видом вооруженных сил".

"В рамках первого этапа этого учения отработаны вопросы противодействия авиации противника, отражения ударов средств воздушного нападения и решения других задач по прикрытию. В настоящее время на территории страны развернуто более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, которые прибыли из запаса. Это достаточно сложная задача - управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения", - отметил Муравейко.