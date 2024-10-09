ВС Индонезии приняли новую военную технику

ЦАМТО, 8 октября. Как сообщило Минобороны Индонезии, в ходе состоявшейся 2 октября в Джакарте церемонии вооруженные силы страны приняли более 500 ед. новой техники.

По данным Jane's Defence Weekly, среди переданных платформ была партия из восьми средних танков "Харимау", произведенных индонезийской компанией PT Pindad. Это вторая партия танков данного типа, о поставке которой стало известно. Ранее, 28 февраля 2024 года, ВС Индонезии официально приняли первые 10 танков "Харимау", которые были собраны турецкой компанией FNSS Savunma Sistemleri.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года Министерство обороны Индонезии подписало с индонезийской PT Pindad контракт стоимостью около 135 млн. долл. на поставку СВ страны первых 18 серийных танков "Харимау". В конце 2019 года FNSS подписала с индонезийской компанией PT Pindad контракт на поддержку совместного производства этих танков. Таким образом, на текущий момент поставка всех заказанных танков завершена.

В число других машин производства PT Pindad, переданных 2 октября, вошли 23 боевые бронированные машины "Пандур" с колесной формулой 8х8, 9 бронетранспортеров "Аноа" с колесной формулой 6х6 и четыре легких бронированных машины "Комодо" с колесной формулой 4х4.

По информации Минобороны Индонезии, СВ страны также поставлены 250 тактических машин "Маунг V3" компании PT Pindad с колесной формулой 4х4. Данная партия была передана в рамках размещенного Министерством обороны Индонезии в 2020 году заказа на поставку 500 машин. Первая партия из 40 ед. "Маунг" была поставлена СВ Индонезии в январе 2021 года.

Еще одна индонезийская фирма, PT Sentra Surya Ekajaya (PT SSE), передала 9 тактических внедорожников "Рантис" с колесной формулой 4х4 в трех версиях, 8 мостовых систем и восемь самоходных ракетных комплексов Ransus с колесной формулой 4х4, которые являются версией открытого бронеавтомобиля P6 ATAV, производимого той же компанией для ССО ВВС Индонезии.

Компания PT Ralika передала 250 грузовиков для перевозки войск.