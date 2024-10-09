В Белоруссии развернули более десяти пунктов наведения авиации

В Белоруссии в ходе проверки армии развернули более 10 пунктов наведения авиации

МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими запаса, развернуто в Белоруссии в рамках проверки боеготовности армии, говорится в сообщении начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны республики Павла Муравейко.

"В настоящее время на территории страны развернуто более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, которые прибыли из запаса. Это достаточно сложная задача – управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения", - приводятся его слова в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.

Муравейко напомнил, что генштаб вооруженных сил Белоруссии проводит ряд внезапных проверок соединений и войсковых частей. По его словам, "акцент сделан на соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО, на проверке их готовности и способности выполнять задачи по предназначению".