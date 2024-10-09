"Калашников" разработал программу подготовки БПЛА с симулятором управления "Скат 350 М"

Она включает в себя, в том числе, практические занятия на симуляторе, максимально точно имитирующем управление полетом изделия

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" разработал программу подготовки беспилотников "Скат 350 М" с симулятором, имитирующим управление этим БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

"Создатели разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Скат 350 М" разработали рекомендации для учебной программы по подготовке операторов своего БПЛА. Она включает в себя, в том числе, практические занятия на симуляторе, максимально точно имитирующем управление полетом изделия", - сообщили там.

В концерне отметили, что подготовка подразумевает несколько программ: "Основы пилотирования беспилотного воздушного судна"; "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее" и "Оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее".

"Отличительной особенностью наших программ является то, что мы как производители делаем особый акцент на отработке полетных заданий. Кроме того, активно используем уникальный симулятор полетов, не имеющий аналогов в России", - привели в пресс-службе слова директора дивизиона БПЛА концерна "Калашников" Александр Лихачев.

В "Калашникове" ранее отмечали, что беспилотник положительно зарекомендовал себя в зоне проведения спецоперации, несмотря на относительно недавний опыт эксплуатации новинки, в частности "Скат 350 М" эффективно используется бойцами Росгвардии. С его помощью они обнаружили и ликвидировали ряд важных объектов Вооруженных сил Украины - например, РСЗО RM-70 Vampire и склады ГСМ.