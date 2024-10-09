Войти
ТАСС

"Калашников" разработал программу подготовки БПЛА с симулятором управления "Скат 350 М"

120
0
0
СКАТ 350М
СКАТ 350М.
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

Она включает в себя, в том числе, практические занятия на симуляторе, максимально точно имитирующем управление полетом изделия

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" разработал программу подготовки беспилотников "Скат 350 М" с симулятором, имитирующим управление этим БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

"Создатели разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Скат 350 М" разработали рекомендации для учебной программы по подготовке операторов своего БПЛА. Она включает в себя, в том числе, практические занятия на симуляторе, максимально точно имитирующем управление полетом изделия", - сообщили там.

В концерне отметили, что подготовка подразумевает несколько программ: "Основы пилотирования беспилотного воздушного судна"; "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее" и "Оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее".

"Отличительной особенностью наших программ является то, что мы как производители делаем особый акцент на отработке полетных заданий. Кроме того, активно используем уникальный симулятор полетов, не имеющий аналогов в России", - привели в пресс-службе слова директора дивизиона БПЛА концерна "Калашников" Александр Лихачев.

В "Калашникове" ранее отмечали, что беспилотник положительно зарекомендовал себя в зоне проведения спецоперации, несмотря на относительно недавний опыт эксплуатации новинки, в частности "Скат 350 М" эффективно используется бойцами Росгвардии. С его помощью они обнаружили и ликвидировали ряд важных объектов Вооруженных сил Украины - например, РСЗО RM-70 Vampire и склады ГСМ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Град РСЗО
Компании
Росгвардия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 01:33
  • 1
«Калашников» освоит производство автомата для замены «Ксюхи»
  • 09.10 01:22
  • 1
"Более мрачное настроение, чем когда-либо". Чего ждать Киеву от встречи в Рамштайне
  • 09.10 01:11
  • 1
Бывший генсек НАТО наконец рассказал "правду" об Украине (infoBRICS, Китай)
  • 09.10 00:03
  • 642
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.10 23:17
  • 0
По поводу Ирана, Израиля, и Бл. Востока
  • 08.10 20:12
  • 0
Ответ на "Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)"
  • 08.10 18:53
  • 0
Ответ на "Литовский «шакал» у границ Беларуси"
  • 08.10 18:43
  • 5119
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 11:35
  • 0
Литовский «шакал» у границ Беларуси
  • 08.10 11:21
  • 0
Мировой кризис в фокусе коллективной безопасности
  • 08.10 06:33
  • 1
Аргентина ведет переговоры по закупке НАПЛ "Скорпен"
  • 08.10 06:19
  • 1
Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)
  • 08.10 06:09
  • 1
Украинская сторона собирает «досье» с описанием того, в чём страны НАТО мешают Украине «победить Россию»
  • 08.10 02:17
  • 128
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 08.10 00:53
  • 1
О стратегии развития ВС РФ (во временных рамках следующей ГПВ)