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ТАСС

Украинский генерал признал, что F-16 не играют стратегической роли в боях

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Николай Маломуж
Николай Маломуж.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Максименко

Николай Маломуж добавил, что истребители стали частью системы противовоздушной обороны страны, но это "не будет иметь значения для эффективной обороны"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Переданных Украине истребителей F-16 слишком мало, чтобы они играли стратегическую роль в боевых действиях. Такое мнение высказал украинский генерал запаса, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж.

"В настоящий момент F-16 не играют стратегической роли, - сказал он в интервью украинскому изданию "Обозреватель". - Мы видим, как они поступили в наши войска и уже применяются. Да, они имеют тактическую эффективность, но это еще не стратегическое решение задач в плане усилий наших военно-воздушных сил. Этого очень мало".

Маломуж добавил, что поступившие F-16 стали частью системы противовоздушной обороны Украины, но это "не будет иметь значения для эффективной обороны, а только в комплексе с другими средствами ПВО".

Он не стал отвечать на вопрос издания о том, действительно ли Украине пока передано только 6 таких самолетов, но заметил, что Киеву нужно как минимум 60.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами". 

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Россия
Украина
Продукция
F-16
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