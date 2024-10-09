Украинский генерал признал, что F-16 не играют стратегической роли в боях

Николай Маломуж добавил, что истребители стали частью системы противовоздушной обороны страны, но это "не будет иметь значения для эффективной обороны"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Переданных Украине истребителей F-16 слишком мало, чтобы они играли стратегическую роль в боевых действиях. Такое мнение высказал украинский генерал запаса, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж.

"В настоящий момент F-16 не играют стратегической роли, - сказал он в интервью украинскому изданию "Обозреватель". - Мы видим, как они поступили в наши войска и уже применяются. Да, они имеют тактическую эффективность, но это еще не стратегическое решение задач в плане усилий наших военно-воздушных сил. Этого очень мало".

Маломуж добавил, что поступившие F-16 стали частью системы противовоздушной обороны Украины, но это "не будет иметь значения для эффективной обороны, а только в комплексе с другими средствами ПВО".

Он не стал отвечать на вопрос издания о том, действительно ли Украине пока передано только 6 таких самолетов, но заметил, что Киеву нужно как минимум 60.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами".