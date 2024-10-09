Первый французский фрегат типа FDI вышел на ходовые испытания

Первый фрегат класса FDI "Адмирал Ронарк" (Amiral Ronarc'h), построенный для ВМС Франции на верфи Naval Group в Лорьяне, отправился на первый этап заводских ходовых испытаний. Как уточняет Naval News, судостроители вместе с экспертами из французского агентства по оборонным закупкам (DGA) и национального флота приступают к доскональной проверке корабля и его систем перед поставкой, которая ожидается летом 2025 года.

Фрегат "Адмирал Ронарк" заложили в декабре 2021 года, а на воду спустили в ноябре 2022 года. Тогда французский флот планировал, что ходовые испытания начнутся в 2023 году, а передача корабля состоится в 2024 году. Как отмечает Naval News, задержки с передачей головного корабля новой серии становятся уже нормой для военно-морского судостроения в большинстве стран мира.

Фрегат "Адмирал Ронарк", Франция Naval News

Напомним, что ВМС Франции заказали пять фрегатов класса FDI (Fregate de Defense et Intervention, также упоминается как "Бельхарра"). Они заменят корабли класса "Лафайет" с водоизмещением 3600 тонн, поступившие на службу в период с 1996 по 2001 годы.

По информации Naval News, следующие пять кораблей типа FDI (два – для ВМС Франции, три – для греческого флота) намереваются поставить до 2030 года.

Представители Naval Group уверяют, что компания завершает оптимизацию промышленных мощностей верфи в Лорьяне и после 2025 года предприятие сможет передавать заказчику по два корабля ежегодно.

Длина фрегата "Адмирал Ронарк" составляет 122 метра, ширина – 18 метров, водоизмещение – 4500 тонн. Он должен развивать скорость до 27 узлов, дальность плавания – 5000 миль, автономность – 45 суток. Экипаж – 125 человек (возможно дополнительное размещение 28 человек).

Управление боевыми системами корабля обеспечит система SETIS 3.0 собственной разработки Naval Group. В арсенал фрегата включат противокорабельные ракеты MM40 "Экзосет", зенитные ракеты "Астер 15/30", 76-мм артустановки, дистанционно управляемые 20-мм арткомплексы "Нарвал" и 324-мм торпедные аппараты. Также предусмотрено базирование на борту беспилотного летательного аппарата массой до 700 кг и многоцелевого вертолета типа NH90.

Особое внимание уделено защите корабельных систем от современных киберугроз, а также от радиоэлектронного противодействия.

Фрегаты FDI также оснащают радиолокационной системой Sea Fire, интегрированной в мачту корабля. Она укомплектована четырьмя антеннами с активной фазированной решеткой с цифровым сканированием (АФАР). РЛС сможет одновременно отслеживать до 800 целей на площади в несколько сотен квадратных километров с охватом 360° по азимуту и 90° по углу места (дальность обнаружения воздушных целей – до 500 км, надводных – 80 км).