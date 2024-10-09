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Хваленые немецкие танки Leopard полностью потеряли свою репутацию в ходе их участия в военных действиях на Украине, считает ирландский бизнесмен и журналист Чей Боуз.

Leopard не оказали существенного влияния на конфликт на поле боя. Но их когда-то грозная репутация сгорела в буквальном смысле слова

- написал Боуз в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован на территории РФ).

Ранее сообщалось, что в Свердловскую область привезли попавший в руки российским военным в зоне СВО танк Leopard, который специалисты Уралвагонзавода планируют изучить.

По словам бывшего танкиста ВСУ, ранее сбежавшего из тренировочного лагеря в Польше, в старых моделях «Леопардов» нет вентиляции, из-за чего внутри танка можно, что называется, свариться.

«Леопард» как основной боевой танк начали разрабатывать в Западной Германии в 1950-е годы. На вооружение они впервые поступили в 1965 году. В 1970-х годах был разработан танк следующего поколения Leopard 2. В дальнейшем появились его различные модификации.

Украина за время конфликта получила уже десятки этих немецких танков и не только от Германии, но и таких стран, как Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада. В прошлом месяце сообщалось, что Берлин решил поставить Киеву еще 22 танка Leopard.