Концерн «Калашников» сообщил о планах запуска в серию автомата малогабаритного АМ-17

Источник изображения: topwar.ru

Малогабаритный автомат АМ-17, разработанный концерном «Калашников» для замены АКС-74У, пойдет в серию со следующего года. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Концерн планирует запустить в серию в 2025 году автомат малогабаритный АМ-17. Оружие прошло государственные испытания в 2021 году, тогда же была выпущена опытная партия. Автомат был отправлен в зону СВО для испытаний в боевых условиях, после чего были проведены некоторые улучшения.

АО концерн «Калашников» планирует начать в 2025 году освоение серийного производства 5,45-мм автомата малогабаритного АМ-17, усовершенствованного по результатам опытно-боевой эксплуатации в зоне СВО. Автомат АМ-17 должен заменить принятый на вооружение в 1979 году автомат АКС-74У.

- говорится в сообщении.

Источник изображения: topwar.ru

На данный момент автомат имеет: складной телескопический приклад, двусторонний переводчик режимов стрельбы, планку Пикатинни, рукоятку взведения с возможностью установки как на правую, так и левую сторону. ТТХ: калибр — 5,45х39 мм, магазин на 30 патронов, скорострельность — 850 выстрелов в минуту, масса без магазина — 2,5 кг. Длина — 490 мм со сложенным прикладом, 750 мм — с разложенным. Автоматика основана на принципе отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня, запирание — поворотом затвора против часовой стрелки на три боевых упора.

Автомат имеет и бесшумную версию АМБ-17 под патрон 9х39 мм. Изначально оба автомата разрабатывались для экипажей боевых машин и летчиков истребителей.