Войти
Военное обозрение

Концерн «Калашников» сообщил о планах запуска в серию автомата малогабаритного АМ-17

131
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Малогабаритный автомат АМ-17, разработанный концерном «Калашников» для замены АКС-74У, пойдет в серию со следующего года. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Концерн планирует запустить в серию в 2025 году автомат малогабаритный АМ-17. Оружие прошло государственные испытания в 2021 году, тогда же была выпущена опытная партия. Автомат был отправлен в зону СВО для испытаний в боевых условиях, после чего были проведены некоторые улучшения.

АО концерн «Калашников» планирует начать в 2025 году освоение серийного производства 5,45-мм автомата малогабаритного АМ-17, усовершенствованного по результатам опытно-боевой эксплуатации в зоне СВО. Автомат АМ-17 должен заменить принятый на вооружение в 1979 году автомат АКС-74У.

- говорится в сообщении.

Источник изображения: topwar.ru

На данный момент автомат имеет: складной телескопический приклад, двусторонний переводчик режимов стрельбы, планку Пикатинни, рукоятку взведения с возможностью установки как на правую, так и левую сторону. ТТХ: калибр — 5,45х39 мм, магазин на 30 патронов, скорострельность — 850 выстрелов в минуту, масса без магазина — 2,5 кг. Длина — 490 мм со сложенным прикладом, 750 мм — с разложенным. Автоматика основана на принципе отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня, запирание — поворотом затвора против часовой стрелки на три боевых упора.

Автомат имеет и бесшумную версию АМБ-17 под патрон 9х39 мм. Изначально оба автомата разрабатывались для экипажей боевых машин и летчиков истребителей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АКС-74У
Компании
Концерн Калашников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 01:33
  • 1
«Калашников» освоит производство автомата для замены «Ксюхи»
  • 09.10 01:22
  • 1
"Более мрачное настроение, чем когда-либо". Чего ждать Киеву от встречи в Рамштайне
  • 09.10 01:11
  • 1
Бывший генсек НАТО наконец рассказал "правду" об Украине (infoBRICS, Китай)
  • 09.10 00:03
  • 642
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.10 23:17
  • 0
По поводу Ирана, Израиля, и Бл. Востока
  • 08.10 20:12
  • 0
Ответ на "Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)"
  • 08.10 18:53
  • 0
Ответ на "Литовский «шакал» у границ Беларуси"
  • 08.10 18:43
  • 5119
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 11:35
  • 0
Литовский «шакал» у границ Беларуси
  • 08.10 11:21
  • 0
Мировой кризис в фокусе коллективной безопасности
  • 08.10 06:33
  • 1
Аргентина ведет переговоры по закупке НАПЛ "Скорпен"
  • 08.10 06:19
  • 1
Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)
  • 08.10 06:09
  • 1
Украинская сторона собирает «досье» с описанием того, в чём страны НАТО мешают Украине «победить Россию»
  • 08.10 02:17
  • 128
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 08.10 00:53
  • 1
О стратегии развития ВС РФ (во временных рамках следующей ГПВ)