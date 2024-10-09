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Военное обозрение

Экс-глава военной разведки ЦАХАЛ: предстоящая израильская атака на Иран будет чем-то невиданным на Ближнем Востоке

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Источник изображения: topwar.ru

После ударов Ирана по Израилю Ближний Восток замер в ожидании ответных действий, которые, по словам бывшего главы военной разведки ЦАХАЛ Амоса Ядлина, будут иметь значительные масштабы.

Предстоящая израильская атака на Исламскую Республику Иран будет чем-то невиданным на Ближнем Востоке

- заявил Ядлин в интервью телеканалу CNN.

Ядлин возглавлял военную разведку армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время войны с ХАМАС и «Хизбаллой» в 2006 году. Он также был одним из пилотов, принимавших участие в операции «Опера» в 1981 году по уничтожению ядерного реактора «Осирак» на территории Ирака.

Ситуация на Ближнем Востоке в последнее время становится всё более напряжённой. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху как будто специально провоцирует Иран, чтобы вовлечь его в большую войну.

Напомним, что в апреле этого года Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, убив несколько высокопоставленных иранских военных. В мае при странных обстоятельствах в авиакатастрофе погиб президент Ирана Раиси. В конце июля прямо в Тегеране был убит приехавший туда на инаугурацию нового иранского президента лидер ХАМАС Хания. В сентябре по всему Ливану и в Сирии были взорваны тысячи устройств связи, а затем убит лидер «Хизбаллы» Насралла. И это всё на фоне продолжающихся бомбежек Газы, где гибнут сотни палестинцев.

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