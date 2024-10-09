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ЦАМТО

Кувейт согласился начать переговоры с Малайзией по продаже истребителей F/A-18C/D "Хорнет"

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Истребитель F/A-18C/D Hornet
Истребитель F/A-18C/D Hornet.
Источник изображения: US.Navy

ЦАМТО, 8 октября. Власти Кувейта согласились приступить к переговорам относительно условий продажи Малайзии выведенных из состава ВВС многоцелевых истребителей F/A-18C/D "Хорнет".

Как сообщает малазийское издание KOSMO, министр обороны Мохамед Халед Нордин 7 октября заявил, что кувейтская сторона согласилась начать переговоры. Малайзия и Кувейт достигли договоренностей о создании совместного комитета для начала обсуждений и проведения переговоров с целью приобретения боевых самолетов.

На данный момент неизвестно, какое количество из 39 имеющихся у ВВС Кувейта самолетов будет приобретено, поскольку ожидается одобрение правительства Кувейта. Меморандум о взаимопонимании относительно закупки F/A-18C/D в настоящее время находится на завершающей стадии подготовки.

Как уже сообщал ЦАМТО, командующий ВВС Малайзии Мохд Асгар Хан бин Гориман Хан 1 мая 2024 года сообщил агентству Bernama о намерении направить в Кувейт группу специалистов для проведения переговоров по вопросу продажи F/A-18C/D "Хорнет" из состава ВВС этой страны. ВВС Малайзии рассматривают возможность их приобретения уже несколько лет. В декабре 2021 года в СМИ сообщалось о планах покупки до 33 самолетов (26 ед. F/A-18C и 7 F/A-18D). Состоящие на вооружении ВВС Кувейта истребители все еще находятся в хорошем состоянии и имеют меньший налет по сравнению с малазийскими F/A-18D.

Министерство обороны Малайзии подтвердило намерение приобрести многоцелевые истребители F/A-18C/D "Хорнет" из наличия ВВС Кувейта в июле 2024 года, когда посол Кувейта в Малайзии Рашид Мохаммед Рашед Аль-Салех провел переговоры с министром обороны Малайзии Халедом Нордином.

На встрече стороны достигли договоренности о расширении двустороннего сотрудничества в области обороны и подписании меморандума о взаимопонимании в оборонной сфере. Стороны условились ускорить процесс доработки проекта текста меморандума, чтобы его можно было подписать в начале 2025 года.

Стороны отметили, что приобретение F/A-18C/D будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в оборонной сфере между Малайзией и Кувейтом, а также обмену информацией, связанной с геополитикой и безопасностью в регионе Ближнего Востока, с учетом сходных позиции Кувейта и Малайзии, которые традиционно не занимают чью-либо сторону.

Министр обороны Малайзии и посол Кувейта также согласились возобновить программу обмена за счет направления военнослужащих двух стран для прохождения обучения (в первую очередь, специалистов ВВС).

До этой встречи направленная в Кувейт группа ВВС Малайзии завершила оценку F/A-18C/D "Хорнет", о чем 6 июля заявил изданию Sinar Harian заместитель министра обороны Малайзии Адли Захари. Сообщалось, что после получения полного отчета командование ВВС проведет оценку целесообразности покупки истребителей.

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Кувейт
Малайзия
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F-18
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