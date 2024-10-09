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ЦАМТО

Армения планирует приобрести южнокорейские танки K2 "Блэк Пантер"

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Танк K2 Black Panther
Танк K2 Black Panther.
Источник изображения: © Фото : Ministry of National Defense of the Republic of Korea

ЦАМТО, 8 октября. Армения рассматривает возможность приобретения адаптированного для горной местности основного боевого танка K2 "Блэк Пантер" южнокорейской компании Hyundai Rotem.

Как сообщает ресурс Armyrecognition.com со ссылкой на издание Chosun Biz от 4 октября, министр обороны Армении Сурен Папикян в сентябре 2024 года посетил Республику Корея, чтобы изучить возможность приобретения ОБТ K2.

Министр обороны Армении также принял участие во встрече высокого уровня в рамках глобального саммита "Ответственное использование ИИ в военной сфере" (REAIM), организованном в Сеуле Министерством национальной обороны и Министерством иностранных дел Республики Корея с 9 по 10 сентября 2024 года.

Кроме того, армянский ресурс Caliban сообщает, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян также посетил Республику Корея 6 сентября и провел несколько встреч, посвященных вопросам закупки вооружений.

Как утверждается, в ходе обоих визитов особое внимание уделялось ОБТ K2.

В настоящее время ОБТ K2 "Блэк Пантер" приобретены Турцией и Польшей (обе страны планируют принять на вооружение парк этих ОБТ в количестве до 1000 ед.). В ближайшее время планируется подписание контракта с Румынией. Компания Hyundai Rotem также участвует в нескольких международных тендерах.

K2 оборудован полуактивной пневматической подвеской, которая особенно хорошо подходит для горной местности. В Армении, где почти 86% территории занимают горы, эта возможность может обеспечить значительное стратегическое преимущество за счет повышения мобильности. Кроме того, танк оснащен системой, которая автоматически регулирует подвеску в зависимости от рельефа местности, что повышает точность стрельбы и комфорт экипажа.

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