НАСА описало последствия взрыва атомной бомбы в космосе

НАСА: ядерный взрыв в космосе разрушит всю спутниковую сеть

Одного ядерного взрыва на околоземной орбите достаточно, чтобы разрушить всю спутниковую сеть, заявил глава НАСА Билл Нельсон. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если соперник взорвет атомную бомбу в космосе, все спутники перестанут передавать информацию», — сказал Нельсон.

Взрыв шести атомных бомб на околоземной орбите руководитель описал как полное уничтожение всех имеющихся там космических аппаратов. «Шесть ядерных взрывов полностью уничтожат эту информацию для всех на Земле», — заявил глава НАСА.

В сентябре РИА Новости ссылкой на документы Пентагона сообщило, что Минобороны США захотело смоделировать последствия ядерного взрыва в Европе. Стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов. Инженерный корпус армии США планирует заключить эксклюзивное соглашение с одной компанией.