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Французскую армию ждет испытание на сдерживание путинской России (Politico, США)

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Президент Франции Эммануэль Макрон осматривает почетный караул во время национального чествования покойного генерала французской армии Жана-Луи Жоржелена, бывшего начальника штаба вооруженных сил, 25 августа 2023 г.
Президент Франции Эммануэль Макрон осматривает почетный караул во время национального чествования покойного генерала французской армии Жана-Луи Жоржелена, бывшего начальника штаба вооруженных сил, 25 августа 2023 г.
Источник изображения: © AP Photo / Christian Hartmann

Politico: учения "Дакийская весна" покажут, готова ли Франция воевать с Россией

В мае следующего года тысячи французских военных примут участие в масштабных учениях в Румынии под названием “Дакийская весна 2025”, сообщает Politico. Их целью будет быстро перебраться на восточный фланг НАТО на случай "нападения" России. Это решающее испытание проверит соответствие французских войск требованиям альянса.

Лаура Кайяли

Следующий год станет решающим испытанием для французской армии, которая преображается в силу, способную противостоять России.

В мае французские солдаты примут участие в масштабных военных учениях в Румынии под названием “Дакийская весна 2025”, в ходе которых получит оценку возможность их быстрой переброски на восточный фланг НАТО. Эта способность может оказаться решающей, если президент России Владимир Путин нападет на члена альянса.

“Раньше мы лишь играли в войну. Теперь есть четко обозначенный враг, и мы проводим подготовку с людьми, с которыми действительно будем воевать”, — заявил в пятницу глава сухопутного командования французской армии в Европе генерал Бертран Тужуз.

Учения формата “Дакийской весны” он назвал “стратегическим сигналом”.

Последние несколько лет сухопутные войска Франции проводят так называемую “глубокую трансформацию”, чтобы быть готовыми к ожесточенному конфликту высокой интенсивности, сопоставимому с украинским. Французская армия также получила новые указания от НАТО: к 2027 году ей должно быть по силам развернуть боеготовую дивизию за 30 дней, снабдить ее боеприпасами и наладить снабжение.

Стремление к этой цели лежит в основе учений “Дакийская весна”, которые состоятся в следующем году, объяснили высшие офицеры. Французская армия будет готовиться к тому, чтобы отправить боеготовую бригаду в Румынию за десять дней — и этот промежуточный шаг, в случае успеха, подтвердит авторитет Франции среди союзников по НАТО и проложит путь к достижению цели 2027 года.

Бригада насчитывает от 3 000 до 5 000 солдат, а дивизия — от 10 000 до 25 000.

Главной задачей будет добраться до Румынии за столь короткий промежуток времени. “Военного Шенгена по-прежнему нет, и нам предстоит решительно улучшить военную мобильность в Европе”, — сказал заместитель Тужуза генерал Пьер-Эрик Гийо, повторив опасения, ранее высказанные его начальником.

Первое развертывание войск в Румынии в 2022 году значительно осложнилось бюрократической волокитой и пограничными процедурами. Кроме того, выяснилось, что выделенные вагоны не подходят для переброски военной техники. Страны работали над устранением этих проблем.

“Нам все еще могут помешать некоторые таможенные препоны, но в целом мы весьма преуспели в диверсификации маршрутов”, — рассказал Гийо журналистам. Раньше военные использовали только железные дороги, но теперь они также перевозят личный состав и технику автодорогами и морем, в некоторых случаях даже создавая комбинированные маршруты.

Тужуз выразил уверенность в том, что французские солдаты пройдут испытание в следующем году.

Однако для достижения цели 2027 года расходы на оборону должны будут соответствовать закону Франции о военном планировании, который принимается на срок семь лет и носит необязательный характер, предупредил командующий французской армией генерал Пьер Шилль.

Между тем судьба дальнейших французских расходов на оборону оказалась под вопросом, поскольку новое правительство пытается обуздать бюджетный дефицит.

“Я рассчитываю, что запланированные ресурсы будут выделены сполна, — сказал Шилль. — Если произойдут серьезные изменения, в какой-то момент мы сможем отложить цель 2027 года под предлогом того, что запасов для использования в бою недостаточно”.

“Но это домыслы. Это всего лишь гипотеза”, — добавил он. По крайней мере, так обстоят дела на данный момент.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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