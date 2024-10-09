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Интерфакс-АВН

ОДК внедряет VR-технологии для обслуживания индустриальных двигателей

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АЛ-41СТ
АЛ-41СТ.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Закончить работы по созданию программного виртуального комплекса планируется до конца года

Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Объединённая двигателестроительная корпорация создаёт программный комплекс с использованием технологии виртуальной реальности (VR-технологии) для работы с новым индустриальный двигателем АЛ-41СТ-25, сообщила пресс-служба корпорации во вторник.

"ОДК создала первый отечественный индустриальный двигатель пятого поколения АЛ-41СТ-25 и совместно с российской компанией разрабатывает современное цифровое решение для подготовки специалистов, которые будут проводить его обслуживание", - сказал директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов, которого цитирует пресс-служба.

Христолюбов отметил, что обучающие сценарии VR-тренажёра и лёгкость в его использовании будут особенно полезны для обучения персонала на объектах заказчиков АЛ-41СТ-25.

"Сейчас программный виртуальный комплекс находится на финальной стадии разработки, закончить работы планируется до конца этого года", - сказал Христолюбов.

Сообщается, что впервые ОДК продемонстрирует возможности нового комплекса на Петербургском международном газовом форуме, открывшемся в Санкт-Петербурге.

"Обучающий комплекс с помощью технологии виртуальной реальности визуализирует индустриальный двигатель АЛ-41СТ-25, а также позволяет просматривать все узлы и детали с разных ракурсов и в разрезе. Сотрудники эксплуатирующих организаций смогут детально изучить конструкцию АЛ-41СТ-25 и научиться проводить его техническое обслуживание и ремонт", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в основе обучающего виртуального комплекса - 3D-модель двигателя АЛ-41СТ-25 с высокой детализацией всех элементов. Цифровую версию двигателя создали инженеры ОДК и филиала уфимского предприятия ОДК-УМПО - ОКБ имени Люльки. Специалисты российской IT-компании Номикс разработали платформу для VR-тренажера и адаптировали 3D-модель двигателя для работы со шлемом виртуальной реальности.

Генеральный директор Номикс Иван Головенчик отметил, что плотное и качественное взаимодействие с коллегами из ОДК и ОКБ имени Люльки позволило реализовать один из самых на сегодняшний день детально проработанных и реалистичных тренажёров сложнейшего и передового изделия.

"Уверен, что проект станет прочным фундаментом для дальнейшей плодотворной работы по цифровизации отрасли", - сказал Головенчик, слова которого приведены в сообщении.

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Россия
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