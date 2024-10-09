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ТАСС

В Париже допустили использование французских истребителей Киевом в 2025 году

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Себастьян Лекорню
Себастьян Лекорню.
Источник изображения: © AP Photo / Gonzalo Fuentes

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню отметил, что Mirage 2000 оснастят новым оборудованием, в частности, средствами поражения класса воздух - поверхность

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Французские истребители Mirage 2000, которые Париж планирует поставить на Украину, могут быть использованы ВСУ уже в первом полугодии 2025 года. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью региональной газете Sud Ouest.

"Самолеты Mirage 2000 могут начать полеты на Украине в первой половине 2025 года", - сказал он. Позже в X (ранее Twitter) глава оборонного ведомства уточнил, что поставки также планируются в первом квартале 2025 года, хотя ранее президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о возможности начала поставок до конца 2024 года. Министр добавил, что машины оснастят новым оборудованием, в частности средствами поражения класса воздух - поверхность, а также средствами радиоэлектронной борьбы. В то же время, по его словам, "главное - это обучение пилотов и механиков, которое продолжается в Нанси".

В начале июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж начнет программу подготовки украинских пилотов, а также планирует согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5. Он уточнил, что обучение пилотов займет пять-шесть месяцев, и допустил, что поставки самолетов могут начаться в конце этого года. По информации газеты La Tribune de Dimanche, Франция может поставить Украине не больше шести истребителей.

Истребители Mirage 2000 разработаны компанией Dassault Aviation и состоят на вооружении ВВС Франции с 1984 года. Модификация Mirage 2000-5 появилась в 1999 году и отличалась прежде всего улучшенным радаром для отслеживания множества целей. Основной задачей этих самолетов является перехват на больших высотах и на сверхзвуковых скоростях. Позднее появилось несколько версий данного истребителя, оснащенных оборудованием для нанесения ударов по наземным целям. 

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Страны
Украина
Франция
Продукция
Mirage-2000
Компании
Dassault
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