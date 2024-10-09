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ТАСС

"Калашников" планирует запустить серийное производство АМ-17

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Автомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна "Калашников"
Автомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна "Калашников".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Автомат должен заменить принятый на вооружение в 1979 году АКС74У

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Малогабаритный автомат АМ-17 усовершенствован по результатам применения в зоне спецоперации, его серийное производство планируется начать в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

"АО "Концерн "Калашников" планирует начать в 2025 году освоение серийного производства 5,45-мм автомата малогабаритного АМ-17, усовершенствованного по результатам опытно-боевой эксплуатации в зоне СВО. АМ-17 спроектирован в конструкторско-технологическом центре концерна с учетом требований, предъявляемых к современному автоматическому стрелковому оружию. Автомат АМ-17 должен заменить принятый на вооружение в 1979 году автомат АКС74У", - сообщили в концерне. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
АКС-74У
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