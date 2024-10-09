Военные цели Украины меняются (Financial Times, Великобритания)

FT: Украина приближается к осознанию неизбежности переговоров с Россией

Украина переходит от решимости изгнать российские войска к признанию необходимости мирных переговоров, пишет The Financial Times. Киев получает все меньше поддержки, а вступление страны в НАТО маловероятно. Запад уже дал Украине все, что мог, а приглашать ее в альянс — "безумие", уверены читатели.

Украина вступает в третью зиму конфликта с настроением мрачнее некуда. На востоке ее войска постепенно сдают позиции под натиском противника — пусть и причиняя большой ущерб силам Москвы. Поскольку половина систем электрогенерации в стране уничтожена, украинцам предстоит по нескольку часов в день обходиться без света и тепла в самые холодные месяцы года. Тем временем в Вашингтоне, целом ряде западных столиц и в даже в кулуарах Киева настроение понемногу меняется: от решимости закончить конфликт изгнанием российской армии с Украины — к неохотному признанию того, что урегулирование путем переговоров, чтобы сберечь остальную часть страны, быть может, лучший шанс. Однако Киеву не оказывают поддержки, необходимой даже для достижения этой значительно более скромной цели.

Перспективы Украины омрачены прежде всего угрозой, что на выборах в США в следующем месяце победит Дональд Трамп и попытается быстро положить конец конфликту, как, собственно, и обещал. Некоторые американские и европейские чиновники надеются, что Трампа, по крайней мере, удастся отговорить от принуждения Киева к невыгодной сделке с Москвой, которая может представлять серьезную угрозу для будущей европейской и американской безопасности.

Однако на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке даже те западные столицы, что прежде настаивали на необходимости нанести российскому президенту Владимиру Путину решительное военное поражение, пересматривают свои цели. Некоторые киевские чиновники также втайне беспокоятся, что им не хватит личного состава, огневой мощи и западной поддержки, чтобы отбить все занятые Россией территории. За закрытыми дверями все чаще ведутся разговоры о сделке, по которой Москва сохранит фактический контроль над примерно одной пятой территории Украины, — хотя и без формального признания суверенитета России — тогда как остальная часть страны сможет вступить в НАТО или получит сопоставимые гарантии безопасности. Под этим зонтиком Украина смогла бы отстроиться заново и интегрироваться с ЕС, подобно Западной Германии в годы холодной войны.

Однако этот сценарий опирается на далеко идущие предпосылки. Одна из них заключается в том, что США и их союзники будут готовы предложить членство в НАТО или необходимые гарантии — хотя до сих пор они так и не предоставили Киеву четкого плана присоединения. Это потребовало бы со стороны США и их партнеров огромного и дорогостоящего развертывания сил для создания сдерживания в духе холодной войны.

Вторая предпосылка заключается в том, что президента России удастся склонить к переговорам и принятию такого сценария. А ведь предотвращение вступления Украины в НАТО было одной из его заявленных военных целей. Сомнительно также, что у Путина есть стимул соглашаться на переговоры по принципу “земля в обмен на мир”, пока он убежден, что его силы могут добиться еще больших успехов.

Владимир Зеленский в прошлом месяце представил в Вашингтоне “план победы”, призванный убедить союзников Киева укрепить его позиции в военном и дипломатическом плане, а также усадить Москву за стол переговоров. Однако по двум ключевым запросам — прогресс на пути к НАТО и разрешение США Киеву бить западными ракетами в тыл России — он уехал с пустыми руками.

Независимо от того, какова окончательная цель — одержать прямую победу или усадить Россию за стол переговоров — западным союзникам необходимо укрепить позиции Украины. Кремль можно подтолкнуть к переговорам о соглашении, которое удовлетворит Киев и Запад, лишь в том случае, если он посчитает, что цена продолжения боевых действий слишком высока. А любое урегулирование, которое позволит всей Украине или хотя бы ее части выжить и процветать, потребует гарантий безопасности.

В оставшиеся три месяца у власти президент США Джо Байден должен максимально поддержать Украину вместе с европейскими союзниками. Цель должна заключаться в том, чтобы поставить Киев в максимально сильную позицию перед президентством Трампа и заложить фундамент, на который в случае победы сможет опереться Камала Харрис. Пока что мы не знаем, чем закончится конфликт. Но помочь Украине снова взять верх над противником — не только в силах, но и в интересах Запада.

Комментарии читателей Financial Times:

Lino

Не сомневаюсь, что отправка редколлегии The Financial Times добровольцами на фронт решительно переломит ситуацию в пользу Украины. Так когда же вы отбываете, ребята?

FT reader 94

Принимать в НАТО вторую по коррумпированности страну в Европе — это безумие. Если это произойдет, США должны выйти из альянса — и пусть Европа дальше справляется сама.

Zeitgeist

Я вам сэкономлю немного времени, не благодарите:

1. Россия ни за что не примет эти условия

2. Встречные требования Москвы со временем лишь ужесточаются

3. Эскалация опасна и невыгодна для США в долгосрочной перспективе. Они уже получили то, что хотели. Втягиваться в конфликт напрямую или рисковать третьей мировой, чтобы обеспечить ей членство в НАТО — это не входит в планы ни Харрис, ни Трампа.

FrankK (IC 59)

Бестолковый взгляд.

Что Украина затеяла проигрышное дело, проницательным и геополитически осведомленным людям было ясно еще в 2014 году. Если по-боксерски, то Россия — тяжеловес, а Украина — легчайший вес, и никакие приемы и никакая тренерская поддержка не поможет ей вывести из игры и перебоксировать колосса.

Мысли о перемирии, при котором Западная Украина станет членом НАТО — амбициозный бред, который к тому же изобличает поразительное непонимание того, почему Россия в принципе ввела войска. Надеяться, что Украина отыграется в следующем раунде, опрометчиво: кровоточащие порезы и сломанные ребра так быстро не заживают. Реванша не будет.

Muddling through

Президентство Байдена станет важной вехой с точки зрения военного авторитета США в Евразии: сокрушительное поражение в Афганистане, грядущие поражение на Украине и полное презрение со стороны Израиля, который вытирает об него ноги. Так что Боже, помоги Тайваню. И этот упадок вряд ли прекратится, кто бы ни стал президентом в ноябре. Хотя при Трампе он наверняка лишь ускорится.

El Magnifico

Гляжу, нам снова выкатывают классическую легенду про “предательство”. Мол, Россия не победила, Украина просто не получила достаточной поддержки. Вы это серьезно?

Они же получили абсолютно все, что хотели (и даже больше) для самого супер-пуперского “контрнаступления” всех времен и народов.

Все: оружие, деньги, а недавно даже F-16 (о которых почему-то никто больше не говорит).

НАТО буквально нечего больше дать — все кончилось.

Frank123

“Снова взять верх над противником”? Снова? Никогда такого не было, и вот опять. Будто Украина когда-либо побеждала... Фантазии и ложь продолжаются. Единственная причина, почему этот конфликт тянется так долго, — это потому что у России нет западного цинизма, иначе бы она давно вырезала мирных украинцев, как израильтяне — мирных жителей Газы (заметим: при полной поддержке США и Великобритании).