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Военное обозрение

Куба подала заявку на членство в БРИКС

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Источник изображения: topwar.ru

БРИКС продолжает укреплять свои позиции в качестве более справедливой альтернативы существующим экономическим союзам. Всё больше стран хотят присоединиться к содружеству, в основе которого лежат равноправие и взаимовыгодное партнерство.

Так, недавно стало известно, что заявку на вступление в БРИКС подали власти Кубы. Об этом сообщили в МИД латиноамериканской страны.

Представитель кубинского внешнеполитического ведомства Карлос Перейра заявил, что данное содружество сегодня является одним из ключевых геополитических игроков и вселяет надежду в развивающиеся экономики Глобального Юга.

В сообщении МИД Кубы говорится, что заявка на вступление страны в БРИКС уже направлена в письме российскому лидеру Владимиру Путину, который сейчас возглавляет группу.

Напомним, что в прошлом месяце аналогичную заявку подала Турция. В целом на данный момент потенциальными кандидатами на вступление в союз выступают порядка трех десятков государств.

Одним из важных проектов содружества, привлекающих к нему внимание со стороны развивающихся экономик, является возможность создания единой валюты, которая станет альтернативой доллару и позволит многим странам избавиться от американской зависимости.

Стоит добавить, что в двадцатых числах текущего месяца в Казани пройдет саммит БРИКС. При этом одной из обсуждаемых на мероприятии тем может стать китайская мирная инициатива по Украине.

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