Малый ракетный корабль «Ржев» отправился на сдаточную базу во Владивостоке

Построенный «Объединенной судостроительной корпорацией» (ОСК) малый ракетный корабль «Ржев» проекта 22800 («Каракурт») отправился на сдаточную базу во Владивостоке. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе компании.

На сдаточной базе судно пройдет ходовые и государственные испытания, после чего будет передано заказчику — Министерству обороны РФ.

«Все работы на заказе проведены в соответствии с графиками строительства. На корабль установлено и смонтировано крупногабаритное оборудование, системы и комплексы вооружения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее, 26 августа, в Дагестане новый корабль «Амур» проекта 22800 с высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» на борту торжественно приняли в состав Военно-морского флота (ВМФ) России.

Проект 22800 («Каракурт») – это серия из четырех малых ракетных кораблей, которые с 2019 года строятся на Амурском судостроительном заводе. Суда должны войти в состав Тихоокеанского флота России.

Малые ракетные корабли проекта 22800 являются носителями крылатых ракет «Калибр», а в перспективе и гиперзвуковых ракет «Циркон». Корабли могут быть задействованы в ближней морской зоне, а также проходить по внутренним речным коммуникациям.