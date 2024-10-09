А.Лукашенко подписал указ о применении оружия для пресечения полета несанкционированных БЛА

ЦАМТО, 8 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, регулирующий применение силы, спецсредств и оружия различными ведомствами для пресечения полета несанкционированных беспилотных средств, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым предусматривается изложение в новой редакции указа от 5 июня 2019 года "О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

Поясняется, что документ принят в целях нормативного закрепления права на применение специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме.

В сообщении говорится, что в соответствии с указом правом на применение и использование оружия и специальных средств в отношении беспилотных аппаратов, наряду с военнослужащими воинских формирований и органов внутренних дел, наделены также иные военизированные организации. "Под такими организациями понимаются органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы", – цитирует "РИА Новости" сообщение пресс-службы президента Республики Беларусь.

Как напоминает агентство, в сентябре прошлого года пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что он подписал указ о введении запрета для физлиц на ввоз в страну и эксплуатацию беспилотников. Указом это разрешено лишь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессиональной деятельности. В части ввоза, эксплуатации и изготовления беспилотников физическими лицами указ вступил в силу 28 сентября, а в части хранения и оборота – 28 марта.