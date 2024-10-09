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ЦАМТО

ОСК провела запуск реакторной установки на атомном ледоколе "Якутия"

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Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220
Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220.
Источник изображения: ОСК

ЦАМТО, 8 октября. Специалисты Балтийского завода ОСК совместно с представителями контрагентских организаций 7 октября провели запуск реакторной установки правого борта на атомном ледоколе "Якутия" проекта 22220.

Реактор выведен на минимально контролируемый уровень мощности, проведена калибровка пусковой аппаратуры.

"Физический пуск – итог кропотливого и напряженного труда многих специалистов. Они выполнили огромный объем пуско-наладочных работ, провели все необходимые испытания систем и оборудования. Начался важнейший этап строительства ледокола, в ходе которого атомное "сердце" судна забьется на полную мощность, пройдут комплексные швартовные испытания заказа, после которых "Якутия" впервые сможет выйти в море для проведения ходовых испытаний", – отметил генеральный директор Балтийского завода Александр Коновалов.

Перед пуском в реактор загрузили тепловыделяющие сборки. Физический пуск установки прошел в штатном режиме. По окончании работ на левом реакторе специалисты начнут комплексные испытания всей ядерной энергетической установки "Якутии", состоящей из двух реакторов "РИТМ-200".

"РИТМ-200" – российский водо-водяной ядерный реактор, разработанный в АО "ОКБМ Африкантов" (предприятие Росатома). Реактор входит в состав главной энергетической установки ледокола, которая включает два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Отличительной особенностью реактора является интегральная компоновка. За счет этого реактор в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых ранее реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. Это позволило сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочными, обеспечить улучшенные технические характеристики по скорости и ледопроходимости. Конструкция реакторов позволяет надежно работать при бортовой качке атомохода с амплитудой колебаний в 45 град. и килевой качке в 15 град. Срок службы реакторов – 40 лет.

Ледокол "Якутия" – четвертый атомоход проекта 22220, его строительство подходит к завершению. В настоящее время на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот" ведется строительство еще трех аналогичных судов – "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

Основные характеристики судна: мощность – 60 МВт (на валах), скорость хода – 22 узла (по чистой воде), длина – 173,3 м (160 м по КВЛ), ширина – 34 м (33 м по КВЛ), высота – 52 м, осадка – 10,5 м/9,03 м, ледопроходимость – до 3 м, полное водоизмещение – 33540 т, назначенный срок службы – 40 лет.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Росатом
Проекты
Ядерный щит
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