Выпуск БМД и БМП в 2024 году вырос на 20%

Директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев отметил, что некоторые цеха "Курганмашзавода" работают круглосуточно - это позволяет обеспечивать выполнение гособоронзаказа в нужные армии сроки

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в 2024 году нарастил выпуск боевых машин пехоты и десанта на 20%. Об этом сообщил директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

"Более 80% вооружений, которые используются в зоне СВО, изготовлены на наших предприятиях. Это артиллерийские и огнеметные системы, средства ПВО, БПЛА, стрелковое оружие, боеприпасы и, конечно, бронетехника, например, боевые машины пехоты и десанта. За девять месяцев 2024 года "Курганмашзавод" холдинга "Высокоточные комплексы" на 20% увеличил выпуск БМП и БМД в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - привели его слова в пресс-службе.

Он отметил, что некоторые цеха "Курганмашзавода" работают круглосуточно - это позволяет обеспечивать выполнение гособоронзаказа в нужные армии сроки.

Боевая машина пехоты БМП-3 разработана во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения (СКБМ), изготовитель - "Курганмашзавод". Вместимость - три члена экипажа и до семи десантников. Вооружена пушкой калибра 100 мм (с возможностью запуска управляемых ракет) и тремя пулеметами калибра 7,62 мм. Масса - 18,7 т, скорость по шоссе - 70 км/ч. Находится на вооружении с 1987 года.

Боевая машина десанта БМД-4М, созданная на "Курганмашзаводе", является наиболее современным образцом бронетанковой техники, стоящим на вооружении ВДВ РФ. Оснащена орудием калибра 100 мм, которое также служит пусковой установкой для противотанковых управляемых ракет "Аркан", 30-мм автоматической пушкой с боекомплектом в 500 снарядов и пулеметом калибра 7,62 мм. Способна развивать скорость до 70 км/ч, а также плавать со скоростью до 10 км/ ч.