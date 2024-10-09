Балтийский флот пополнил первый противопожарный катер нового проекта

В Ломоносове состоялась торжественная церемония приема в состав аварийно-спасательного отряда Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота головного противопожарного катера "ПЖК-1162" проекта 14175П.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, катер построен судостроительным предприятием "Гранд" в Санкт-Петербурге. Его заложили в ноябре 2021 года, спустили на воду в августе 2023 года, а в начале сентября 2024 года, после завершения этапов заводских и ходовых испытаний, представители военного ведомства подписали приёмный акт на судно.

Противопожарный катер "ПЖК-1162" проекта 14175П Минобороны РФ

В пресс-службе добавили, что предприятие "Гранд" сейчас занимается достройкой и швартовными испытаниями второго противопожарного катера проекта 14157П.

Катера проекта 14157П предназначены для тушения пожаров на кораблях, судах и береговых сооружениях.