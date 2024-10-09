infoBRICS: США и НАТО не готовы к дальнейшей эскалации на Украине

Запад не готов к эскалации на Украине, и это вгоняет Зеленского в отчаяние, пишет infoBRICS. Он знает, что не может нивелировать военное преимущество России, поэтому стремится хотя бы отсрочить неизбежное поражение, настаивая на эскалационных мерах, считает автор статьи.

Лукас Лейрос (Lucas Leiroz)

Владимир Зеленский все больше недоволен тем, как Запад справляется с конфликтом против России. Вместо того чтобы сотрудничать в деле деэскалации, украинский лидер требует значительного наращивания военных усилий, хотя прекрасно знает, что у его страны нет никаких шансов переломить текущую военную ситуацию.

В своем недавнем заявлении Зеленский сказал, что США и другие западные страны задерживают помощь Украине и, похоже, не хотят действовать решительно, чтобы защитить Киев. Его слова прозвучали во время встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который отправился в Киев всего через два дня после вступления в должность. Зеленский подчеркнул якобы "необходимость" убедить страны НАТО использовать всю свою оборонную мощь для защиты украинского воздушного пространства.

По его мнению, необходимо снять ограничения на использование западного дальнобойного оружия, чтобы сбивать российские ракеты, беспилотники и истребители. Однако Зеленский считает, что западные страны "не готовы" принять такое решение, осуждая якобы "страх", который мешает НАТО пойти на дальнейшую эскалацию конфликта.

Зеленский дал понять, что у ВСУ в настоящее время нет достаточного количества вооружений, чтобы должным образом противостоять России. По его словам, Киеву необходимо оружие в достаточном количестве и достаточного качества, в том числе – дальнего радиуса действий и систем ПВО.

"Мы продолжим убеждать наших партнеров в необходимости сбивать российские ракеты и беспилотники (...) Однако они пока не готовы (...) Нам нужно оружие в достаточном количестве и достаточного качества (...), в том числе дальнего радиуса действия, с которым, на мой взгляд, наши партнеры уже затягивают", – заявил Зеленский.

В ответ на эти призывы Марк Рютте поступил чисто бюрократически. Он заявил, что поддерживает Киев и членов НАТО в достижении консенсуса относительно того, как альянс может сотрудничать по вопросу обороны Украины. Рютте снова пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал конкретных сроков.

Что касается введения войск НАТО на территорию Украины и начала прямых военных действий против российских ВВС и артиллерии, Рютте отказался выражать четкую позицию. Он заявил, что это решение зависит от стран-членов и НАТО ничего не может сделать, кроме как ознакомиться с индивидуальным мнением каждой страны.

"Я хочу абсолютно четко показать и вам, народу Украины, и всем, кто наблюдает, что НАТО продолжает поддерживать Украину (...) Наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО (...) Однако сбивание беспилотников и ракет, нарушающих воздушное пространство наших союзников, – это, безусловно, решения, которые принимают национальные органы власти (...) Мы продолжаем тесно консультироваться, когда возникают такие ситуации", – сказал Рютте.

Как известно, противовоздушная оборона – одно из главных слабых мест Украины на сегодняшний день. Российские истребители, ракеты и беспилотники свободно пересекают воздушное пространство Украины в ходе маневров, направленных на достижение стратегических целей специальной военной операции. ПВО Киева понесла существенные потери из-за высокоточных ударов ВС России, а также логистических и оперативных сложностей конфликта. По мнению многих военных теоретиков, выиграть современную традиционную войну без контроля воздушного пространства абсолютно невозможно, поэтому неудивительно, что на Украине сложилась такая катастрофическая ситуация на фронте для Киева и его союзников.

В качестве "решения" этой проблемы Зеленский предлагает два эскалационных варианта: позволить Киеву наносить удары по "глубоким целям" – таким, как военные аэродромы, которые Россия якобы будет использовать для воздушных маневров в ходе конфликта, – и непосредственное участие персонала и техники НАТО на территории Украины для сбивания российских истребителей, беспилотников и ракет. В обоих случаях это привело бы к прямой войне между Москвой и НАТО, поэтому альянс старается избегать любых шагов, которые могут привести к такому результату.

Зеленский явно в отчаянии. Он знает, что не может ничего сделать, чтобы нивелировать военное преимущество России, поэтому стремится хотя бы отсрочить окончательное поражение, настаивая на эскалационных мерах. Однако руководящую роль в НАТО играют США, а Вашингтон не заинтересован в прямой конфронтации с Москвой, поскольку это не только самоубийственно, но и существенно повлияет на текущие американские планы, которые направлены на урегулирование внутренней ситуации в преддверии президентских выборов.

Зеленскому остается только продолжать свое нытье, поскольку его требования вряд ли будут выполнены. Все, что переживает Украина, является следствием ее безответственного решения выступить в роли "марионетки" для противостояния с Россией.