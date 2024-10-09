Войти
ТАСС

В Сеуле утверждают, что Пхеньян может направить военных на Украину

124
0
0
Флаг КНДР
Флаг КНДР.
Источник изображения: AP Photo/Jon Chol Jin

Глава Министерства национальной обороны Южной Кореи Ким Ён Хён также заявил, что информация о смерти солдат и офицеров КНДР в зоне СВО якобы "может соответствовать действительности"

СЕУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Южной Кореи считает высокой возможность отправки КНДР своих военнослужащих в зону проведения специальной военной операции на Украине для оказания помощи России. С таким утверждением выступил глава ведомства Ким Ён Хён на слушаниях в парламенте.

"Что касается отправки регулярной армии [КНДР], Россия и Северная Корея подписали договор, который приближается по уровню к военному союзу, поэтому, как мы считаем, вероятность отправки солдат высока", - привело агентство Yonhap слова министра. Он также заявил, не приведя никаких доказательств, что информация о смерти солдат и офицеров Корейской народной армии в зоне СВО якобы "с большой вероятностью может соответствовать действительности".

19 июня РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в случае оборонительной войны. Отвечая на вопросы по этому поводу 20 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что украинский режим начал агрессию против признанных Москвой Луганской и Донецкой народных республик до того, как они вошли в состав России.

"Теперь по поводу того, чтобы как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте. Мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости", - сказал президент РФ. При этом он добавил, что ответ на вопрос о том, дают ли обстрелы Белгорода основания для использования договора, требует дополнительного изучения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Украина
Южная Корея
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 01:33
  • 1
«Калашников» освоит производство автомата для замены «Ксюхи»
  • 09.10 01:22
  • 1
"Более мрачное настроение, чем когда-либо". Чего ждать Киеву от встречи в Рамштайне
  • 09.10 01:11
  • 1
Бывший генсек НАТО наконец рассказал "правду" об Украине (infoBRICS, Китай)
  • 09.10 00:03
  • 642
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.10 23:17
  • 0
По поводу Ирана, Израиля, и Бл. Востока
  • 08.10 20:12
  • 0
Ответ на "Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)"
  • 08.10 18:53
  • 0
Ответ на "Литовский «шакал» у границ Беларуси"
  • 08.10 18:43
  • 5119
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 11:35
  • 0
Литовский «шакал» у границ Беларуси
  • 08.10 11:21
  • 0
Мировой кризис в фокусе коллективной безопасности
  • 08.10 06:33
  • 1
Аргентина ведет переговоры по закупке НАПЛ "Скорпен"
  • 08.10 06:19
  • 1
Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)
  • 08.10 06:09
  • 1
Украинская сторона собирает «досье» с описанием того, в чём страны НАТО мешают Украине «победить Россию»
  • 08.10 02:17
  • 128
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 08.10 00:53
  • 1
О стратегии развития ВС РФ (во временных рамках следующей ГПВ)