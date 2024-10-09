В Сеуле утверждают, что Пхеньян может направить военных на Украину

Глава Министерства национальной обороны Южной Кореи Ким Ён Хён также заявил, что информация о смерти солдат и офицеров КНДР в зоне СВО якобы "может соответствовать действительности"

СЕУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Южной Кореи считает высокой возможность отправки КНДР своих военнослужащих в зону проведения специальной военной операции на Украине для оказания помощи России. С таким утверждением выступил глава ведомства Ким Ён Хён на слушаниях в парламенте.

"Что касается отправки регулярной армии [КНДР], Россия и Северная Корея подписали договор, который приближается по уровню к военному союзу, поэтому, как мы считаем, вероятность отправки солдат высока", - привело агентство Yonhap слова министра. Он также заявил, не приведя никаких доказательств, что информация о смерти солдат и офицеров Корейской народной армии в зоне СВО якобы "с большой вероятностью может соответствовать действительности".

19 июня РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в случае оборонительной войны. Отвечая на вопросы по этому поводу 20 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что украинский режим начал агрессию против признанных Москвой Луганской и Донецкой народных республик до того, как они вошли в состав России.

"Теперь по поводу того, чтобы как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте. Мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости", - сказал президент РФ. При этом он добавил, что ответ на вопрос о том, дают ли обстрелы Белгорода основания для использования договора, требует дополнительного изучения.