Колесная БМП ZBL-09 НОАК.

Западные СМИ активно обсуждают усилия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по наращиванию военной техники вдоль Тайваньского пролива. Так отмечается, что в ходе плановой боевой подготовки 73-я группа армий (ГА) НОАК, штаб-квартира которой находится в Сямыне, проводит регулярные учения с высадкой морского десанта. В рамках этих мероприятий отрабатывается использование различных амфибийных возможностей. В частности, боевое применение колесной БМП ZBL-09.

В марте 2023 года ГА ввела в эксплуатацию не менее 54 БМП ZBL-09 для замены находящихся в эксплуатации бронированных боевых машин ZSL-92 и повышения мобильности и огневой мощи. Согласно журналу Janes Defence and Intelligence Review, во время недавних учений ГА использовала активы, включая плавающие ZBL-09, «для имитации десантного вторжения на Тайвань». В некоторых из этих учений ZBL-09 погружались на десантные корабли ВМС НОАК и коммерческие паромы.

БМП ZBL-09 принадлежит к семейству боевых машин Type-09 НОАК, которое похоже на концепцию американской бригадной боевой группы Stryker. По утверждению американских экспертов, это семейство боевых машин отражает изменения в политике Китая по подражанию быстро развертываемым и мобильным формированиям, аналогичным тем, которые используются США и Россией.

Колесная (8×8) БМП ZBL-09 является последним вариантом семейства Type 09. Она разработана и построен Китайской северо-промышленной корпорацией Norinco (China North Industries Corporation). Находится на вооружении НОАК с 2009 года.

Согласно Janes Land Warfare Platforms, при полной загрузке эта плавающая БМП весит 21 тонну. Машина оснащена дизельным двигателем Deutz BF6M1015CP с водяным охлаждением, который выдает 440 л. с. при 2100 об./мин и имеет удельную мощность 20,9 л. с./тонну. Двигатель также выдает крутящий момент 1800 Нм при 1200 об./мин.

Корпус БМП ZBL-09 имеет форму спонсона с коротким гласисом и крутой нижней пластиной, образующей тупой угловатый нос. Борта корпуса умеренно наклонены к верху. Двигатель находится в переднем правом углу корпуса, а выхлоп выведен с правой стороны от башни. Башня с наклонной передней частью и вертикальными бортами расположена по центру корпуса.

Кормовую часть корпуса занимает десантное отделение, вмещающее, в зависимости от модификации, от 7 до 10 бойцов, которые могут загружаться и десантироваться как через кормовую дверь, так и через верхние люки.

Экипаж – три человека. Место командира машины расположено непосредственно за водительским. Стрелок находится в обитаемой башне. Существует модификация с двухместной башней.

Вариант колесной БМП ZBL-09 с двухместной башней

Корпус ZBL-09 выдерживает фронтальное попадание 25-мм снарядов, выпущенных с расстояния 1000 м. Борта корпуса защищают от 12,7-мм выстрелов, выпущенных с расстояния 200 м и более.

Утверждается, что в полном снаряжении и с десантом на борту колесная БМП развивает максимальную скорость 100 км/ч по шоссе или 40 км/ч по пересеченной местности. Запас хода на одной заправке составит 800 км.

В китайской социальной сети Weibo Norinco подтвердила, что БМП ZBL-09 вооружена установленной в башне 30-мм автоматической пушкой Type 99, 7,62-мм спаренным пулеметом Type 86 и противотанковыми управляемыми ракетами HJ 73.

Type 99 – это стабилизированная пушка с двойной подачей, способная вести огонь двумя типами боеприпасов. Пушка имеет максимальную скорострельность 330 выстр./мин и дальность стрельбы 1500 м по среднетяжелым бронированным целям. Спаренный пулемет Type 86 обеспечивает поддержку на ближней дистанции. Циклическая скорострельность пулемета – 700-800 выстр./мин на максимальную эффективную дальность 1000 м.

Ракетная система HJ 73, или «Красная стрела 73», оснащается четырьмя различными типами ракет: «Красная стрела 73B, 73C, 73E и 73F». Максимальная дальность стрельбы системы составляет 3000 м. Башня оснащена 12 дымовыми гранатометами.

По материалам журнала Janes Defence and Intelligence Review