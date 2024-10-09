На Сахалине создали и испытали беспилотник "Бражник"

Его планируют использовать для решения локальных логистических задач и проведения мониторинговых работ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Универсальный беспилотник "Бражник" прошел успешные испытания на Сахалине, где и был создан. Уникальность нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) заключается в его многофункциональности, высокой помехозащищенности и длительном времени использования, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"В Сахалинской области успешно завершились испытания нового беспилотного летательного аппарата под названием "Бражник". Универсальный дрон представляет собой многофункциональную платформу, способную нести полезную нагрузку весом до 10 кг. БПЛА способен перемещать различное оборудование, включая газоанализаторы, лазерные сканеры, тепловизоры и ретрансляторы. Одним из ключевых преимуществ "Бражника" является его впечатляющее время полета - до 60 минут, что подтверждено в ходе испытаний", - рассказали в правительстве.

По информации областных властей, особого внимания заслуживает отечественная помехозащищенная система связи "Гермес", которой оснащен беспилотник. Она обеспечивает надежную работу даже в сложных условиях, что значительно расширяет сферу применения дрона.

"Беспилотник "Бражник" - это новая глава в области отечественных БПЛА. Его универсальность, длительное время полета и высокая помехозащищенность открывают новые горизонты для применения беспилотных технологий в различных сферах нашей экономики. Это яркий пример того, как инновации способствуют развитию региона и страны в целом", - приводятся пресс-службой слова министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Александра Снегирева.

"Бражник" планируется использовать для решения локальных логистических задач и проведения мониторинговых работ. В правительстве добавили, что его складная конструкция обеспечивает быструю подготовку к взлету, а компактные размеры в сложенном состоянии делают его удобным для транспортировки.

Разработка инновационного беспилотника производилась сотрудниками Центра региональной цифровой трансформации.

Новая отрасль на Сахалине

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ подписало с сахалинскими властями соглашение по использованию островных разработок в укреплении обороноспособности страны и заявило, что именно Сахалинская область из всех российских субъектов достигла серьезных успехов по объемам и качеству производства беспилотников.

В Сахалинской области накоплен немалый практический опыт применения дронов. На островах разработали 70 сценариев использования беспилотников, в том числе для перевозки биоматериалов и лекарств, проведения поисково-спасательных операций. Также на Сахалине создан научно-производственный центр по развитию беспилотных авиасистем "Крылья Сахалина" в числе девяти российских регионов. Недавно он получил официальную аккредитацию Минпромторга РФ. Центр будет заниматься проектированием и производством беспилотников. Также на острове создали беспилотную авиакомпанию "Аврора.БАС" на базе Единой дальневосточной авиакомпании "Аврора".