Трамп раскритиковал выделение Украине почти $300 млрд

Кандидат в президенты США от Республиканской партии отметил, что пострадавшие от ураганов в Соединенных Штатах получают лишь $750 на экстренные нужды

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике выделение почти $300 млрд на помощь Украине, отметив, что пострадавшие от ураганов в США получают лишь $750 на экстренные нужды.

"Мы вложили почти $300 млрд в Украину, и при этом они [администрация президента США Джо Байдена] предлагают людям по $750 на экстренные нужды в связи с самым сильным ураганом, который когда-либо у нас был", - подчеркнул бывший президент в интервью телеканалу Fox News.

Трамп также выразил недовольство тем, как власти справляются с последствиями стихийных бедствий в некоторых штатах, особенно в Северной Каролине. "В Северной Каролине нет людей, чтобы помочь. Это ужасная ситуация. Я был там весь день и видел очень мало людей, кроме тех, кто сильно пострадал. Один человек сидел на камне, потому что у него ничего не осталось," - отметил экс-глава Белого дома.

1 октября министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас проинформировал, что процесс устранения последствий обрушившегося на США урагана "Хелен" займет годы и будет чрезвычайно дорогостоящим. 5 октября телекомпания CNN сообщила, что число погибших из-за последствий урагана достигло 227. По оценкам специалистов финансовой компании Moody’s Analytics, экономический ущерб от "Хелен" составит около $34 млрд.