Войти
ТАСС

Трамп раскритиковал выделение Украине почти $300 млрд

121
0
+1
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Кандидат в президенты США от Республиканской партии отметил, что пострадавшие от ураганов в Соединенных Штатах получают лишь $750 на экстренные нужды

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике выделение почти $300 млрд на помощь Украине, отметив, что пострадавшие от ураганов в США получают лишь $750 на экстренные нужды.

"Мы вложили почти $300 млрд в Украину, и при этом они [администрация президента США Джо Байдена] предлагают людям по $750 на экстренные нужды в связи с самым сильным ураганом, который когда-либо у нас был", - подчеркнул бывший президент в интервью телеканалу Fox News.

Трамп также выразил недовольство тем, как власти справляются с последствиями стихийных бедствий в некоторых штатах, особенно в Северной Каролине. "В Северной Каролине нет людей, чтобы помочь. Это ужасная ситуация. Я был там весь день и видел очень мало людей, кроме тех, кто сильно пострадал. Один человек сидел на камне, потому что у него ничего не осталось," - отметил экс-глава Белого дома.

1 октября министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас проинформировал, что процесс устранения последствий обрушившегося на США урагана "Хелен" займет годы и будет чрезвычайно дорогостоящим. 5 октября телекомпания CNN сообщила, что число погибших из-за последствий урагана достигло 227. По оценкам специалистов финансовой компании Moody’s Analytics, экономический ущерб от "Хелен" составит около $34 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 01:33
  • 1
«Калашников» освоит производство автомата для замены «Ксюхи»
  • 09.10 01:22
  • 1
"Более мрачное настроение, чем когда-либо". Чего ждать Киеву от встречи в Рамштайне
  • 09.10 01:11
  • 1
Бывший генсек НАТО наконец рассказал "правду" об Украине (infoBRICS, Китай)
  • 09.10 00:03
  • 642
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.10 23:17
  • 0
По поводу Ирана, Израиля, и Бл. Востока
  • 08.10 20:12
  • 0
Ответ на "Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)"
  • 08.10 18:53
  • 0
Ответ на "Литовский «шакал» у границ Беларуси"
  • 08.10 18:43
  • 5119
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 11:35
  • 0
Литовский «шакал» у границ Беларуси
  • 08.10 11:21
  • 0
Мировой кризис в фокусе коллективной безопасности
  • 08.10 06:33
  • 1
Аргентина ведет переговоры по закупке НАПЛ "Скорпен"
  • 08.10 06:19
  • 1
Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)
  • 08.10 06:09
  • 1
Украинская сторона собирает «досье» с описанием того, в чём страны НАТО мешают Украине «победить Россию»
  • 08.10 02:17
  • 128
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 08.10 00:53
  • 1
О стратегии развития ВС РФ (во временных рамках следующей ГПВ)