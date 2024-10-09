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ТАСС

Начальник генштаба США и главком ВСУ обсудили обстановку на поле боя

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Чарльз Браун
Чарльз Браун.
Источник изображения: military.com

Чарльз Браун и Александр Сырский в телефонном разговоре также обсудили план Киева по завершению конфликта, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского военного ведомства

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в телефонном разговоре в понедельник обсудили обстановку на поле боя и план Киева по завершению конфликта. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского военного ведомства.

В нем отмечается, что Браун и Сырский "обсудили последние события на поле боя и усилия по оказанию военной помощи перед предстоящей на этой неделе встречей контактной группы по военному содействию Украине". "Кроме того, военачальники обменялись мнениями о том, как союзники могут лучше всего оказать поддержку в выполнении плана победы Украины", - уточняется в документе. В Пентагоне заверили, что "США продолжат помогать Украине с подготовкой [военных] и предоставлением техники столько, сколько потребуется".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября встретился в Вашингтоне с американским коллегой Джо Байденом. Перед этим он заявил, что намерен обсудить с главой Белого дома план завершения конфликта, в котором есть пункты, зависящие от решения Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен ограничился лишь констатацией того, что Соединенные Штаты изучат предложение Киева.

Москва многократно критиковала продвигаемую Киевом так называемую формулу мира как нереалистичную и указывала на необходимость учета реалий на земле. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них - вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. 

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