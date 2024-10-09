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ТАСС

FT: Киев и союзники идут к пониманию того, что Украине надо вести переговоры с РФ

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Взрывы на Киевской ГЭС
Взрывы на Киевской ГЭС.
Источник изображения: topwar.ru

Как говорится в материале газеты, "в Вашингтоне и некоторых западных столицах", а также в Киеве "меняются настроения"

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Киев и его западные союзники постепенно идут к пониманию того, что Украине придется начать переговоры с Россией и отказаться от потерянных ей территорий. Об этом в редакционной статье пишет газета Financial Times (FT).

Как указано в материале, "в Вашингтоне и некоторых западных столицах", а также в Киеве "меняются настроения". "От решимости закончить войну только после того, как армия России будет изгнана с Украины, к неохотному признанию того, что наилучшим из вариантов, на которые можно надеяться, будет урегулирование [конфликта] путем переговоров, что позволит оставить нетронутой большую часть страны. Однако Киев не получает достаточно поддержки, чтобы достичь даже такой, значительно более скромной цели", - указывает коллектив издания.

FT обращает внимание на то, что крайне тревожной для Украины текущую ситуацию делают отступление Вооруженных сил Украины в Донбассе, приближение зимы и выборов президента США на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке, отвлекающей внимание его союзников. Как говорится в статье, "за закрытыми дверями поговаривают о сделке, которая позволит Москве фактически сохранить контроль" над занятыми ВС РФ территориями, в то время как Украина войдет в НАТО, которая будет гарантировать безопасность страны в контролируемых Киевом границах. Ранее в интервью FT на такую возможность намекал экс-генсек альянса Йенс Столтенберг.

По мнению обозревателей британской газеты, Москва сейчас мало заинтересована в диалоге, который мог бы завершиться подобным исходом. Для того чтобы усилить переговорные позиции Киева, США и ЕС предлагается значительно усилить военную и дипломатическую поддержку Киева. 

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