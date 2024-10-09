Войти
Lenta.ru

Южная Корея представила РСЗО-амфибию

112
0
0
Флаги Южной Кореи и США
Флаги Южной Кореи и США.
Источник изображения: Reuters

Южная Корея представила макет беспилотной РСЗО-амфибии на выставке

Южнокорейская компания Hanwha Aerospace представила беспилотную реактивную систему залпового огня (РСЗО) на выставке KADEX-2024. Об этом сообщает Defence Blog.

На выставке показали макет установки-амфибии на трехосном шасси. Изделие способно нести восемь реактивных снарядов. «В заявлении компании Hanwha Aerospace говорится, что эта система является значительным шагом вперед в проведении десантных операций, обеспечивая повышенную гибкость и живучесть вооруженных сил, действующих в условиях повышенного риска», — пишет издание.

Отмечается, что РСЗО весит около 17 тонн. Это позволит использовать ее с борта десантных кораблей и транспортных судов. Также РСЗО можно управлять дистанционно, снижая риски для расчета.

Машина получит усовершенствованную систему стабилизации, которая позволит точно поражать цели в условиях волнения моря.

Ранее в октябре стало известно, что Польша начнет выпуск снарядов для южнокорейских РСЗО Homar-K. Польша заказала 290 установок, которые построены на базе системы K239 Chunmoo.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Южная Корея
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 01:33
  • 1
«Калашников» освоит производство автомата для замены «Ксюхи»
  • 09.10 01:22
  • 1
"Более мрачное настроение, чем когда-либо". Чего ждать Киеву от встречи в Рамштайне
  • 09.10 01:11
  • 1
Бывший генсек НАТО наконец рассказал "правду" об Украине (infoBRICS, Китай)
  • 09.10 00:03
  • 642
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.10 23:17
  • 0
По поводу Ирана, Израиля, и Бл. Востока
  • 08.10 20:12
  • 0
Ответ на "Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)"
  • 08.10 18:53
  • 0
Ответ на "Литовский «шакал» у границ Беларуси"
  • 08.10 18:43
  • 5119
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 11:35
  • 0
Литовский «шакал» у границ Беларуси
  • 08.10 11:21
  • 0
Мировой кризис в фокусе коллективной безопасности
  • 08.10 06:33
  • 1
Аргентина ведет переговоры по закупке НАПЛ "Скорпен"
  • 08.10 06:19
  • 1
Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)
  • 08.10 06:09
  • 1
Украинская сторона собирает «досье» с описанием того, в чём страны НАТО мешают Украине «победить Россию»
  • 08.10 02:17
  • 128
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 08.10 00:53
  • 1
О стратегии развития ВС РФ (во временных рамках следующей ГПВ)