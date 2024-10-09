Удаленный заброс: как работает система дистанционного минирования

Быстрая установка минных заграждений перед наступающим противником и хорошая инженерная подготовка с нашей стороны стали одним из главных факторов провала украинского контрнаступления лета 2023 года. Именно тогда получила известность одна из новейших боевых машин в ВС РФ — система дистанционного минирования «Земледелие». Эта техника была впервые публично продемонстрирована в 2020 году на параде в Москве, а ее испытания завершились незадолго до СВО. Корреспондент «Известий» на переднем крае увидел, как проходит боевая работа расчета, узнал о том, как применяются эти системы в наступлении и обороне.

Быстрая установка минных заграждений перед наступающим противником и хорошая инженерная подготовка с нашей стороны стали одним из главных факторов провала украинского контрнаступления лета 2023 года. Именно тогда получила известность одна из новейших боевых машин в ВС РФ — система дистанционного минирования «Земледелие». Эта техника была впервые публично продемонстрирована в 2020 году на параде в Москве, а ее испытания завершились незадолго до СВО. Корреспондент «Известий» на переднем крае увидел, как проходит боевая работа расчета, узнал о том, как применяются эти системы в наступлении и обороне.

Как «Земледелие» применялось на авдеевском направлении

Боевая машина «Земледелие» предназначена для дистанционной установки минных заграждений: как противотанковых, так и противопехотных.

— В наступлении на авдеевском направлении мы установили минные поля в тылу противника, то есть перекрыли ему пути отступления. И враг понес очень большие потери, — рассказывает офицер с позывным Кама про свой боевой опыт применения инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».

По его словам, сначала бойцы получают координаты целей. После этого снимают показания метеодатчиков. Все расчеты для стрельбы выполняются автоматически.

Всего за 3 минуты одна такая машина способна установить минное поле необходимой конфигурации, размером до нескольких футбольных полей. Все мины, которые применяются в комплексе «Земледелие» снабжены самоликвидаторами, поэтому они не будут представлять угрозы в дальнейшем для наших войск или мирных жителей, отметил Кама.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Конструктивно «Земледелие» схоже с современными реактивными системами залпового огня. У установки два «пакета» по 25 направляющих для снарядов. Благодаря современным системам управления и наведения расчет не покидает при работе бронированную кабину.

Кама после срочной службы работал автомехаником, потом поступил в военное училище и уже офицером попал в зону СВО, где выполняет задачи больше двух лет.

— Работал в группе разминирования. Потом отучился на систему «Земледелие» и уже постоянно работаю на ней, — рассказывает офицер.

Поскольку машина в войсках новая, то обучение экипаж проходил на специальных курсах. При этом степень автоматизации управления в «Земледелии» такая, что по словам Камы, освоить ее было несложно. Гораздо проще, чем обучиться стрельбе из артиллерийских установок советских времен.

«Мой дед был в охране маршала Жукова»

Личный состав группы охранения этой ценной техники Кама подбирал и готовил сам.

Среди бойцов выделяется Чешир, даже под массивным снаряжением хорошо заметно, что он занимался тяжелой атлетикой. На счету у него уже есть сбитые дроны-камикадзе, то есть спасённая техника и жизни товарищей.

— Я из Уфы. На гражданке был массажистом, имел неплохой бизнес и в деньгах не нуждался. Имею звание мастера спорта по пауэрлифтингу, также выступал в силовом экстриме. А здесь у меня много знакомых и друзей, и я принял такое решение, что нужно идти и защищать свою Родину от врага, — объясняет он.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Бороться с украинскими нацистами Чешира сподвигла и история его семьи.

— У меня воевали два прадеда. Один, к сожалению, вернулся без ноги. Второй здоровый, целый, прошел три войны, был в охране маршала Жукова, был комендантом одного из немецких городов, личное дело его до сих пор засекречено. Начинал старшиной, а закончил войну в звании гвардии-капитана. Это действительно наследие мое, это моя фамилия, я не могу ее опозорить. Я воюю с тем же врагом, с нацизмом, — уверен солдат.

Благодаря знаниям и опыту профессионального спортсмена Чешир не только стал командиром группы охранения, но и медиком.

Как производится дистанционное минирование

Задачи по дистанционному минированию в современных условиях решают различными видами БПЛА и колесных роботов.

Но тактическая ниша ИМДМ «Земледелие» другая. Если с помощью роботов перекрываются отдельные дороги или другие локальные объекты, то залп системы может заминировать большие участки местности. С этой работой не смогут справиться и десятки беспилотников.

Из-за своей особой ценности боевая машина прикрыта дополнительными противокумулятивными сеткам поверх штатной брони и дополнительными системами РЭБ.

Ранее «Известия» писали, что российские военные освоили тактику дистанционного минирования с помощью дронов.

Инфографика Источник изображения: iz.ru

— Как известно, есть три вида БПЛА, — рассказывает командир взвода Денис, позывной Легат. — Ударные дроны, разведчики и так называемые FPV (First Person View, «вид от первого лица». — «Известия»), то есть камикадзе. Сейчас к ним добавился четвертый — наши «минеры», способные с помощью специальных механизмов взвести до боевой готовности снаряд в воздухе и произвести его сброс.

Дроны-минеры тоже относятся к классу FPV, объясняет Легат, управление осуществляется пультом в виртуальных очках. Но не требуется врезаться в цель и, соответственно, самоликвидироваться. Летательный аппарат доставляет снаряд в нужную точку, в 2–6 км от линии разграничения. А после возвращается обратно к оператору, оставаясь в строю. Так, по словам Дениса, беспилотник с именем «Святой Георгий» (свои винтовые машины парни называют, подобно кораблям в царской армии, именами русских святых) совершил 34 успешных полета туда и обратно.

Наиболее распространенный снаряд для заброса — мина ПОМ-2 (противопехотная осколочная). При взведении ее из корпуса наружу высвобождаются четыре тонкие 10-метровые капроновые нити, которые действуют как датчики-растяжки. Радиус кругового поражения «помки» — 16 м.

Дмитрий Астрахань