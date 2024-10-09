infoBRICS: бывший посол США в России участвовал в планировании вторжения в Курск

Ещё в августе главный помощник Путина и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев подчеркнул, что заявления США о якобы "непричастности" к атаке Украины на Курск — это ложь, пишет infoBRICS. В сеть попали документы и личные переписки американских послов, которые разоблачили американское лицемерие.

Драголюб Боснич

Ещё в августе главный помощник президента РФ и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев утверждал, что заявления Соединенных Штатов о якобы непричастности к вторжению Украины в Курскую область являются откровенной ложью. По его словам, "без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России". Есть доказательства того, что спецслужбы НАТО оказывают прямую поддержку силам киевского режима. Учитывая, что Патрушев почти десять лет возглавлял ФСБ и является одним из ближайших соратников Путина, можно предположить, что он располагает такой информацией. И все же Вашингтон пытается сохранить "правдоподобно отмазаться". Нет сомнений, что это не только очередная попытка отрицать свою ответственность, но и способ ещё больше разозлить Москву, чтобы создать иллюзию, что НАТО — это "оборонительный альянс, защищающий Европу от якобы российской угрозы".

Очевидно, что для основной пропагандистской машины заявления Патрушева являются "теориями заговора" и "дезинформацией". Однако эти и без того неуклюжие попытки скрыть причастность США/НАТО к вторжению в Курскую область оказались действительно смехотворными. Утечка документов показывает, что в планировании атаки неонацистской хунты принимали участие несколько высокопоставленных американских чиновников и как минимум один аналитический центр. Об этом свидетельствует попавшая в сеть переписка Майкла Макфола, бывшего посла США в Москве, в которой обнаружились любопытные документы о вторжении в Курскую область. Вместе с Джоном Хербстом, бывшим послом США в Узбекистане и на Украине, Макфол был приглашен принять участие в некой "военной игре", организованной Атлантическим советом, ярым подстрекателем войны, базирующимся в Вашингтоне. Эта весьма противоречивая встреча состоялась ещё в феврале, а сама "военная игра" была посвящена именно вторжению, подобному тому, которое Киев начал в Курской области.

Это ещё одно доказательство того, что всё это действительно было спланировано за несколько месяцев, как и утверждали вместе со мной многие мои коллеги. Несколько экспертов уже установили, что целью "военной игры" было проверить реакцию России. Атлантический совет и бывшие послы решили просчитать реакцию Москвы на два сценария развития событий. Первый — начало переговоров о вступлении неонацистской хунты в НАТО, второй — "решающий прорыв" Вооруженных сил Украины (ВСУ), очевидно, имея в виду то, что позже станет известно как вторжение в Курскую область. Целью последнего было дестабилизировать ситуацию в России и нанести ущерб авторитету Кремля. "Военная игра" даже включала сценарий с использованием ядерного оружия. Политический Запад во главе с США действительно пытался спровоцировать Москву на применение оружия массового поражения. Это также соответствует другим формам эскалации, которых придерживается НАТО.

По словам Ильи Ремесло, юриста и члена Общественной палаты России, расчет был на панику и внутреннюю дестабилизацию. На этим активно работали как сам Макфол, так и его помощники, о чём свидетельствуют просочившиеся в прессу файлы. Ремесло утверждает, что провал сил киевского режима на поле боя вынудил его натовских хозяев отказаться от дальнейших операций. После начала вторжения в Курскую область я утверждал то же самое, что и Ремесло. Всего за несколько дней до атаки НАТО во главе с США и неонацистская хунта попытались убить президента Владимира Путина и министра обороны России — Андрея Белоусова. Кремль сделал очень четкое предупреждение политическому Западу — если это когда-либо повторится, последует ядерный ответ.

Однако вскоре последовало вторжение в Курскую область, что оказало дополнительное давление на Москву. Уже было ясно, что атака была спланирована очень тщательно, за несколько месяцев, а это значит, что наиболее вероятной целью было убийство Путина и/или Белоусова, а затем вторжение, чтобы дезориентировать руководство в Кремле и, возможно, даже совершить революцию в стиле Майдана, которая фактически уничтожила бы Россию. Поскольку евразийский гигант рассматривается как острие многополярности, уничтожение как минимум его суверенитета (а в перспективе и государственности) имеет критическое значение для политического Запада. Это также согласуется с планами так называемой "деколонизации России" — откровенно открытым призывом к распаду крупнейшей в мире страны. Последние данные о причастности высокопоставленных американских чиновников служат лишь дополнительным подтверждением того, что эти планы, безусловно, продолжают осуществляться. Это крайне опасно, поскольку есть риск прямого столкновения между НАТО и Россией.

Интересно, что сразу после начала вторжения в Курскую область Макфол заявил, что это "победа для Зеленского и поражение для Путина", поскольку это якобы "нанесет сильный удар [по России]". Что делает эти разоблачения ещё более тревожными, так это тот факт, что во вторжении в Курскую область принимали участие военнослужащие НАТО и откровенно неонацистские подразделения, совершившие чудовищные военные преступления. Таким образом, Макфол и все остальные, кто участвовал в планировании, несут прямую ответственность за зверства, совершенные подразделениями, участвовавшими в этой атаке. Массовое присутствие иностранных войск также свидетельствует о том, что НАТО активно координировало все действия, что является гораздо более высоким уровнем участия, чем просто планирование [вторжения]. Только благодаря хладнокровию Кремля мы не увидели эскалации, а решительный ответ российских военных не позволил силам киевского режима достичь крупных целей, в частности Курской АЭС.

Всё это свидетельствует о том, что политический Запад действительно стал представлять угрозу для безопасности всего мира (хотя многие утверждают, что так было всегда). Вечная жажда крови и тяга Америки к смерти и разрушениям ставят под угрозу жизни восьми миллиардов человек, включая 330 миллионов американцев, которые фактически являются заложниками поджигателей войны, военных преступников и плутократов в Вашингтоне.

Эта чудовищная олигархия ведет агрессивную войну против всего мира и нет никаких признаков, что это когда-нибудь закончится. Её стратегическая доктрина сводится к тому, чтобы нападать на всех сразу, в то время как на оперативном и тактическом уровнях дела обстоят не лучше: Соединенные Штаты продолжают усиливать своё и без того масштабное давление на небольшие государства, особенно в Европе, где любое несоблюдение "мирового порядка, основанного на правилах", встречается с нулевой терпимостью. Если не предпринимать никаких мер, то подобная внешняя политика подожжет весь мир.