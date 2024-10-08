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ТАСС

Лавров проинформировал глав МИД СНГ о подходах РФ по ситуации на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ ТАСС, архив

Следующее заседание СМИД СНГ состоится 11 апреля 2025 года в Казахстане

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно проинформировал партнеров по СНГ о подходах РФ по актуальным международным и региональным темам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и украинский кризис. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам очередного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

"Подведены итоги совместной работы внешнеполитических ведомств стран Содружества в контексте реализации приоритетов российского председательства в организации в 2024 году. Обсужден широкий круг вопросов взаимодействия в формате СНГ. Лавров подробно проинформировал партнеров о подходах России по актуальным международным и региональным темам, включая ситуацию на Ближнем Востоке, украинский кризис", - отметили в МИД РФ.

Как подчеркнули в российском дипведомстве, приняты заявления министров о принципах сотрудничества в обеспечении безопасности в Евразии, о недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер и о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. "Утвержден План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества на 2025 год. Статус базовых организаций государств - участников СНГ присвоен ряду российских и белорусских учреждений и вузов, специализирующихся на подготовке кадров в области массовых коммуникаций, адвокатской деятельности, волонтерского движения, а также в сфере противодействия терроризму и экстремизму", - добавили в министерстве.

В МИД РФ указали, что следующее заседание СМИД СНГ состоится 11 апреля 2025 года в Казахстане. 

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Страны
Казахстан
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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