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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга

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Источник изображения: belvpo.com

В то время как западные функционеры готовят население к военному столкновению с Россией, Европейский ТВД захлестнули натовские маневры. Отметим, что основные из них проводятся/проводились непосредственно у границ с Беларусью и Россией.

Основная задача – проверка готовности войск на стратегическом, оперативном и тактическом уровне при планировании и выполнении операций под руководством командующего ОВС НАТО в Европе.

Важно отметить, что проведенные мероприятия ОБП показали несостоятельность и неповоротливость систем управления национальных вооруженных сил, в связи с чем по инициативе Пентагона страны НАТО передадут свои ВС под контроль командования ОВС альянса в Европе. К слову, которое возглавляет генерал ВС США К. Каволи.

Вместе с тем, альянс особое внимание уделяет ВВС. В воздухе постоянно находятся до трех десятков самолетов-разведчиков и истребителей. Еще 130 – в состоянии высокой боевой готовности. В море дежурят порядка 140 военных кораблей.

Так, воздушное командование союзников и Объединенный центр воздушных операций НАТО в Удеме (Германия) три раза в год проводят маневры «Сплав Рамштайна». Что позволяет подразделениям BAP/EAP (миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии/Восточноевропейских стран) пройти обучение с региональными ВВС.

В ходе очередного этапа «Сплав Рамштайна 24-3» (30.09-01.10) в качестве войск обозначения противника выступала испанская система ПВО NASAMS, развернутая в районе латвийского Лиелварде.

В маневрах принимали участие самолёты дежурных подразделений BAP/EAP из Италии и Германии, а также боевая авиация Финляндии. Отметились и испанские тактики из состава дежурных сил в Румынии.

Функции воздушного наблюдения и управления обеспечивались самолетами ДРЛОиУ НАТО и региональными ЦУО Лиелварде и Кармелава.

Заявленной целью учений являлось стандартное «усиление интеграции и готовности сил НАТО к защите воздушного пространства над регионом Балтийского моря». Но, как известно, в НАТО считают Балтику своим внутренним морем и Россия там, мягко говоря, лишняя. Поэтому обеспечение действий сухопутной группировки ОВС НАТО на т.н. «Балтийском плацдарме» будет осуществляться с опорой на акваторию Балтийского моря, которая должна быть «зачищена» от российских войск.

Таким образом, в ходе необъявленных задач маневров, осуществлялась подготовка к блокированию и поражению сил и средств БФ РФ.

Николай Астровский

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