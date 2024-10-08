Сергей Чемезов: «Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить России технологический суверенитет».

В преддверии форума «Биопром» глава Ростеха рассказал о разработках Госкорпорации в сфере экологической безопасности и здравоохранения

Создание новых лекарств и медтехники, развитие биотехнологий, способных обеспечить нам безопасную, чистую среду обитания, — это лишь немногие из тем, которые предстоит обсудить на первом Международном форуме «Биопром», который открывается сегодня в Геленджике. Главная тема — создание высокотехнологичных продуктов для повышения качества жизни людей. Многие ноу-хау можно увидеть непосредственно на площадке форума. Как развивается производство медицинской техники и лекарств, что нужно сделать, чтобы перестать зависеть от зарубежных поставщиков, какие важные разработки появились в последние годы? На вопросы «РГ» накануне форума ответил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Мы знаем Ростех как крупнейшую компанию, которая аккумулирует самые разные направления: оборонку, транспорт, авиастроение, электронику, новые материалы. В последние годы активно развивается медицинское направление: медтехника, фармацевтика, вакцины. С чем это связано? И как повлияли санкции?

Сергей Чемезов: Наша ключевая миссия — создание высокотехнологичных продуктов для повышения качества жизни людей. Поэтому мы многое делаем для здоровья людей и здравоохранения.

Санкции сильно повлияли на нашу жизнь и работу. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить России технологический суверенитет: преодолеваем разрывы, возникшие после ухода зарубежных компаний, создаем отечественные аналоги и замещаем продукцию, необходимую государству, разным отраслям экономики и, конечно, нашим гражданам.

Как вы знаете, санкции затронули и медицину, и фармацевтику, и продовольственный сектор, и экологию, то есть те сферы, которые важны для сохранения здоровья людей и повышения продолжительности жизни.

Напомню, в мае этого года Указом Президента России о национальных целях развития страны определены новые целевые показатели: к 2030 году ожидаемая средняя продолжительность жизни должна достичь 78 лет, а к 2036 году — 81 года. Для выполнения этой задачи необходим комплекс мер, в том числе по развитию здравоохранения и формированию экологического равновесия. Соответственно, на «Биопроме» мы представляем наши достижения в сферах медицинского приборостроения, фармацевтического производства, а также экологические проекты.

Сохранение природы сегодня — приоритет во всем мире. Не будет здоровой среды обитания — не будет здоровья. Какие проекты в этом направлении представляет Ростех?

Сергей Чемезов: Мы одними из первых среди промышленных компаний перешли от дискуссий к делу. На дорогах Москвы, а также в Курске, Перми, Волгограде, Липецке и многих других российских городах вы можете видеть экономичные и экологичные электробусы нашего КАМАЗа. Только в Москве их уже почти две тысячи, и это напрямую влияет на состояние атмосферы в городе.

Сейчас в партнерстве с частными инвесторами идет проект по созданию легкового «электромобиля». По плану серийное производство этой машины стартует в середине следующего года. Интерес к новинке большой — собрано уже более 100 тысяч предзаказов.

АвтоВАЗ также начал промышленное производство электрокара — с конца сентября начала выпускаться «ЛАДА е-Ларгус», идут испытания электрической версии флагманского седана «Лада Аура».

То есть очевидно, что двигатели внутреннего сгорания медленно, но неумолимо уходят в прошлое. Им на смену приходит транспорт на электрической тяге, который более эффективен и менее вреден для окружающей среды.

Если уж речь зашла о сохранении природы, одна из острейших проблем — что делать со свалками, как утилизировать коммунальные отходы. Какие планы в этом направлении?

Сергей Чемезов: Пожалуй, это самая актуальная экологическая проблема современности. Наша компания «РТ-Инвест» с 2018 года стала крупнейшим инвестором отрасли обращения с отходами в Московском регионе и Татарстане. За пять лет инвестировали более 220 млрд рублей, построили и запустили четыре крупных комплекса по переработке отходов мощностью 3,3 млн тонн отходов в год. Открыли самую масштабную сеть фандоматов по приему вторичных ресурсов.

Сейчас продолжаем строить пять заводов энергетической утилизации отходов (четыре — в Московской области и один — в Казани). Запуск этих производств позволит ежегодно перерабатывать в электрическую энергию более 3 млн тонн отходов. Мы считаем, что в результате это поможет на 50% сократить захоронения отходов в Московском регионе и достичь «нулевого захоронения» в Казани.

Это первые заводы в нашей стране, которые соответствуют всем российским и международным экологическим требованиям.

Кстати, проект строительства заводов энергоутилизации отходов мы представляем на форуме. И еще один интересный проект, который мы показываем на «Биопроме», — биотехнология очистки и обеззараживания воды, которая позволяет уйти от традиционной системы хлорирования на водоочистных станциях.

От хлорирования питьевой воды уходят или уже ушли все развитые страны — именно остатки хлора все чаще называют одной из причин всплеска онкологических заболеваний. Какую альтернативу вы предлагаете?

Сергей Чемезов: Проблема чистой питьевой воды острейшая. Хлор хорошо обеззараживает, но имеет отдаленные последствия для здоровья. В то же время, по данным ВОЗ, 80% всех инфекционных заболеваний на планете — результат употребления некачественной воды.

Наш Уральский научно-исследовательский химический институт создал альтернативную технологию — воду очищают с помощью диоксида хлора и хлора для окисления примесей и уничтожения микроорганизмов. Основное преимущество такой технологии — кардинальное снижение содержания вредных хлорорганических соединений в очищенной воде, а дополнительный плюс — минимизация коррозии и отложений в трубах.

Эта технология одна из самых передовых в России. Она уже внедрена в 40 городах на 49 объектах, в том числе в Московской, Свердловской, Ростовской областях, а также в Казахстане.

Безусловно, этот опыт требует дальнейшего масштабирования. Однако не скажу, что эта новация продвигается легко. В некоторых регионах не хотят ничего менять и есть настоящее «хлорное лобби», с которым сталкиваются наши специалисты.

Не менее важная тема — здравоохранение и медицина. Уже много лет стоит задача импортозамещения и в фармпроме, и в производстве медицинских приборов, причем речь идет о переходе на полный цикл при производстве лекарств (чтобы не зависеть даже от поставки фармсубстанций), а также о создании собственных медицинских технологий и изделий. Но мы знаем: современная медицинская техника — это очень сложно и очень дорого. Что удалось сделать?

Сергей Чемезов: На форуме мы представляем сразу две экспозиции: в одной демонстрируем медицинские приборы, в другой — новинки в области фармпроизводства от нашего холдинга «Нацимбио».

Сейчас в нашем портфеле уже около 150 зарегистрированных изделий для различных направлений медицины от наших компаний.

Мы сформировали программу по развитию медицинского приборостроения до 2030 года. Планируется инвестировать в нее более 10 млрд рублей — это средства наших предприятий и привлеченное финансирование, в том числе деньги институтов развития.

В Корпорации создан единый центр компетенций, который консолидирует функции в области маркетинга, разработки, производства, продвижения, продаж и сервиса медицинских приборов и изделий.

Поставлена цель в четыре раза увеличить присутствие наших производителей на рынке медицинской техники. Один из проектов по созданию производства широкой линейки совершенно новых медицинских изделий стартует до конца года в Калужской области. Пока не готов разглашать подробности, но как только будет возможность, обязательно об этом расскажем.

Но все же интересно узнать о конкретных разработках, которыми уже пользуются пациенты и врачи.

Сергей Чемезов: Могу рассказать о проекте «Персональные медицинские помощники», в котором принимает участие наш холдинг «Росэлектроника». На мой взгляд, это один из самых перспективных проектов отечественного здравоохранения. Он удобен как для медиков, так и для населения, поскольку позволяет взаимодействовать им в дистанционном режиме, без частых походов пациентов в поликлинику.

Напомню, что платформа обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, диабетом. В ближайшее время к ней также начнут подключать особую категорию пациентов — беременных женщин.

Сегодня в пилотном проекте участвуют более 20 тысяч пациентов. К 2030 году дистанционный мониторинг с помощью персональных медицинских помощников должен охватить более 28 млн человек. В следующем году совместно с медицинским и научным сообществом будет завершена разработка единых стандартов для этой системы.

Есть расхожее мнение, что отечественный медпром выступает в роли догоняющего и не может конкурировать с известными иностранными игроками. До сих пор львиная доля диагностической сложной техники или, скажем, оборудования для проведения сложных операций — это импорт. Что тут можно сделать?

Сергей Чемезов: Наверное, отчасти это мнение справедливо. Но нельзя отрицать и то, что многие наши предприятия являются носителями уникальных научных и технологических компетенций.

Например, наш партнер, компания NtechLab, лидер в области видеоаналитики с использованием технологий искусственного интеллекта, научил ИИ диагностировать геморрагический инсульт. Точность определения на КТ-снимках высочайшая. При этом время анализа КТ-снимков сократилось вчетверо: с 20 минут до пяти, что критично важно и для врачей, и для пациентов. Эта разработка прошла тестирование в Центре диагностики и телемедицины, получила регистрационное удостоверение и сейчас внедряется в российских клиниках.

На форум мы привезли также несколько уникальных полимерных материалов. Это еще одно важное направление наших разработок. Такие полимеры могут использоваться, например, для быстрой и точечной доставки лекарств или при выполнении офтальмологических операций.

В России эти инновационные материалы выпускает единственный производитель — наш НИИ полимеров имени академика Каргина. Это, кстати, достойная замена импортных материалов, которые наши клиники использовали много лет и пока по инерции продолжают закупать. Мы готовы полностью заместить данную продукцию, все возможности для этого у нас есть.

Наши ученые часто жалуются: в лаборатории у нас много уникальных находок — новых кандидатных лекарств, вакцин, медицинских технологий. Но когда речь о масштабировании, о массовом производстве, внедрении в рутинную практику, это почти всегда «узкое горлышко». Вы знаете, как решить эту проблему?

Сергей Чемезов: Драйвером развития здравоохранения служат национальные проекты, государственные программы и различные меры государственной поддержки. Это все работает.

Наши предприятия активно пользуются возможностями, которые дает государство для развития, стимулируя создание новых медицинских изделий. Однако вы правы, на этом пути есть сложности.

Например, установленный срок возврата государственных инвестиций в три года нереален для большинства проектов по созданию новых высокотехнологичных медизделий. Цикл разработки, испытаний, регистрации и организации производства сложной техники занимает не менее пяти лет, чаще — больше. То есть проект еще не завершен, продукт не вышел на рынок, а деньги уже надо вернуть. Предлагаю внимательно проанализировать текущую практику и внести необходимые корректировки.

Сложности также возникают в вопросах признания российского происхождения медицинских изделий. Вы знаете, что такое подтверждение дает отечественным производителям преференции на рынке госзакупок. И это правильно, когда на бюджетные средства закупается отечественная продукция, а не зарубежная: поддерживать надо своих.

Однако здесь возникает новая сложность: нередко в российском оборудовании используются импортные компоненты. Это происходит потому, что многие критически важные комплектующие пока не создаются, не производятся на территории России, так как процессы импортозамещения еще не завершены. При экспертизе медицинских изделий важно учитывать этот факт и четко разделять: где иностранные компоненты использованы обоснованно, а где нет.

Если у отечественного производителя не было другого выхода, это не должно становиться для него дополнительным барьером. В противном случае он проиграет конкурентную борьбу производителям из ЕАЭС. Ведь их продукция оценивается по другим, более щадящим принципам с учетом адвалорной доли иностранных компонентов в устройстве.

Полагаю, что в рамках форума можно обсудить текущие проблемы и выработать совместные решения. Хочу подчеркнуть, что промышленность активно включена в решение всех поставленных государственных задач.