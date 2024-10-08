Google работает над искусственным интеллектом, который может рассуждать как человек

Новый фронт в соперничестве между Google и OpenAI?

Google работает над программным обеспечением искусственного интеллекта, которое позволит ему рассуждать, подобно человеческому интеллекту. Эта разработка напоминает o1 и открывает новый фронт в соперничестве между технологическим гигантом и быстрорастущим стартапом OpenAI.

По словам источников, близких к компании, несколько команд в Alphabet Inc.'s Google добились прогресса в разработке программного обеспечения для рассуждений на основе ИИ. Эти программы более искусны в решении многошаговых задач в таких областях, как математика и компьютерное программирование.

Исследователи ИИ изучают модели рассуждений, чтобы приблизиться к человеческому мышлению. Google пытается использовать технику, известную как chain-of-thought (цепочки мыслей), чтобы достичь этого. Эта техника позволяет программному обеспечению рассматривать ряд связанных подсказок и затем суммировать то, что кажется лучшим ответом.

Google отказалась комментировать эту инициативу, но эксперты считают, что компания остаётся мощным игроком в области ИИ. Орен Этциони, опытный исследователь искусственного интеллекта, отметил, что «технически возможности Google всегда были на высшем уровне. Они просто были более консервативны в развёртывании».

Google и OpenAI ведут напряжённую борьбу за доминирование в области ИИ, особенно после выпуска ChatGPT от OpenAI. Google предпринял различные шаги для восстановления своего лидерства, включая слияние своих ведущих исследовательских лабораторий в подразделение Google DeepMind.

В июле Google представила AlphaProof, специализирующуюся на математических рассуждениях, и AlphaGeometry 2, обновлённую версию модели, ориентированной на геометрию. Модели успешно справились с четырьмя из шести задач, представленных на Международной математической олимпиаде.

На своей конференции разработчиков в мае Google представила краткий обзор помощника на основе искусственного интеллекта Astra, который может использовать камеру телефона, чтобы видеть окружающий мир и отвечать на вопросы. Google заявила, что некоторые функции помощника могут появиться в её флагманской модели искусственного интеллекта Gemini к концу этого года.

Расширенные математические рассуждения являются важнейшей возможностью для современного искусственного интеллекта, — написал генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис в социальной сети X в июле.