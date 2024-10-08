АО «Апатит» начало опытную эксплуатацию отечественной АСУП — сообщение разработчика

Началась опытно-промышленная эксплуатация отечественной автоматической системы управления производством, сообщил разработчик — компания «Цифра».

Новая система обеспечивает сбор и визуализацию информации по всем технологическим процессам, расчет технико-экономических показателей и формирование производственной отчетности, при этом в архитектуру новой платформы заложены исключительно отечественные разработки. Особо значимый проект по импортозамещению реализуется в рамках ИЦК «Химия и фармацевтика» с привлечением государственного гранта через Фонд «Сколково».

Автоматизированная система управления производством построена на базе цифровой промышленной платформы ZIIoT от ГК «Цифра».

Адаптацией ПО к условиям химического производства сейчас активно занимаются специалисты управления развития корпоративной информационной системы Инжинирингового центра.

Чтобы наполнить систему данными, команда ООО «ИЦ ФосАгро» разработала прикладные программы, позволяющие в автоматическом режиме перенести из старой системы в новую расчеты и мнемосхемы. Одна из важных целей — обеспечить минимальные изменения в интерфейсе.

На текущем этапе рабочая группа из специалистов «ФосАгро» и «Цифры» совместно с пользователями из производственных подразделений проведут тест-драйв, проверят функционирование основных сервисов, наличие сбоев, корректность формирования отчетов. На основе анализа собранных данных будет дана оценка возможности перевода новой АСУП в промышленную эксплуатацию с 2025 года и тиражирования на другие комплексы в 2025-2026 годах.

В ходе реализации проекта по переходу на отечественную АСУП на Череповецком комплексе АО «Апатит»:

• развернуто более 800 мнемосхем по всем производственным подразделениям;

• настроен сбор более 60 тысяч производственных показателей с 33 источников;

• произведено более 10 000 расчетов и подготовлено более 100 отчетов;

• доработаны прикладные сервисы «Учет простоев», «Автоматизированное рабочее место подготовки производственных данных», «Контроль норм технологического режима» и «Технико-экономические показатели».