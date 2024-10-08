NASA изучает возможность строительства жилья для лунных колонистов из грибов

Лунный дом

Агентство NASA рассматривает возможность использования грибов для строительства жилых домов на Луне и Марсе. В серьезности планов убеждают инвестиции в сумме $2 000 000 в этот «грибной» проект. Разработкой займется группа ученых Исследовательского центра Эймса.

Дороговизна доставки в космос традиционных стройматериалов заставила NASA заняться изучением этого вопроса. Отправка в космос спор грибов с последующим их смешиванием с реголитом и водой будет стоить гораздо дешевле. Ученые ожидают, что полученные таким образом кирпичи хорошо защитят не только от экстремальных температур, но и от космической радиации. Кроме того, вырастить такой стройматериал можно довольно быстро – всего за 1-2 месяца. Выращивание лунного домика начнется с распаковки специального контейнера, где разместится оболочка будущего жилища и некоторые предметы первой необходимости для колонистов. Внутренняя часть контейнера надувается, а наружная обрастает грибами, которые станут надежным панцирем. Линн Ротшильд, сотрудник NASA, заявила о возможности апробирования технологии в рамках запуска коммерческой станции Starlab уже в 2028 году.

Форма для выращивания

Александр Козырев