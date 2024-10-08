Чем Иран пробил щит ПВО Израиля.

«Израильская ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично». Такими словами эксперты подводят итоги одного из главных военных событий прошлой недели – ракетного удара Ирана по военным объектам Израиля. Каких реальных результатов достиг в этой атаке Иран и с помощью какого оружия?

"Операция "Истинное обещание – 2" доказала, что мы можем разрушить до основания любое место, что захотим". Как сообщается, об этом заявил источник в Вооруженных силах Ирана, подводя итоги ракетного обстрела Израиля, произошедшего на прошлой неделе. Иначе говоря, Иран всячески дает понять, что доволен достигнутым результатом.

Напомним, 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. Точное количество выпущенных ракет неизвестно. Официальные израильские власти говорят о 180 запусках, иранская сторона сообщает о 400 ракетах, а иерусалимская газета Jerusalem Post пишет о почти пяти сотнях выпущенных ракет. Целями Ирана были две израильские военные авиабазы Неватим и Тель-Ноф, а также штаб-квартира национальной разведслужбы Израиля "Моссад".

Тегеран заявляет, что в результате атаки, получившей название "Истинное обещание – 2" (или "Правдивое обещание – 2"), поражены 80% целей. Армия обороны Израиля – хоть и не сразу – признала несколько попаданий по авиационным базам Неватим и Тель-Ноф. Какие же ракеты использовал Иран, чтобы прорвать глубоко эшелонированную систему противовоздушной обороны Израиля?

Баллистические ракеты средней дальности

Военные эксперты называют ракетный арсенал Ирана самым разнообразным и насыщенным на всем Ближнем Востоке. По данным Reuters, Тегеран располагает тысячами крылатых и баллистических ракет, способных долететь до Израиля за 12-15 минут. Как отмечал еще в 2022 году генерал Корпуса морской пехоты США Кеннет Маккензи, "за последние пять-семь лет они [власти Ирана – прим. ВЗГЛЯД.] инвестировали серьезные средства в свою программу создания баллистических ракет. Их ракеты имеют большую – значительно большую – дальность и значительно более высокую точность".

По сведениям CNN, во время атаки в числе использованных Ираном баллистических ракет средней дальности (БРСД) была жидкостная Ghadr-1 ("Гадр"), вставшая на вооружение в 2007 году. Система Ghadr способна перейти в боевое положение и осуществить пуск ракеты в течение 30-40 минут с момента получения команды. Боеприпас длиной 15,5 м (по другим данным – 16,6 м) и диаметром 1,25 м весит 17,5 т, при этом 750 кг приходится на боеголовку. Ракета "Гадр" преодолевает до 1600 км (в некоторых источниках – до 2000 км).

Специально разработанная аэродинамическая конструкция обеспечивает "Гадру" высокую скорость, делающую ракету практически неуловимой для тех средств ПРО, которыми располагает Израиль.

Кроме того, ВС Ирана "отработали" по израильским объектам ракетами Khaybar Shekan, которые были впервые показаны в феврале 2022 года. "Разрушитель крепости" (именно так переводится "Хайбер шекан" на русский язык) – это твердотопливная БРСД, обладающая высокой точностью (круговое вероятное отклонение – менее 20 м). Важным достоинством ракеты является ее маневренность на заключительном отрезке полета. "Хайбер шекан" способен заметно уменьшать скорость при спуске, что сокращает тепловую нагрузку (нет признаков плавления боеголовки и горения блоков). Все это делает боеприпас менее уязвимым для средств ПВО.

Khaybar Shekan имеет более компактный корпус, чем его собратья по классу, а следовательно, и меньший вес (6,3 т). Мощность двигателя позволяет "Разрушителю" нести полутонную боеголовку и преодолевать расстояние 1450 км. "Начинка" боевой части ракеты представляет собой осколочно-фугасный боеприпас. Западные СМИ неоднократно высказывали опасения о возможности снаряжения "Хайбер шекан" компактным ядерным зарядом.

ПРО Израиля не устояло перед "гиперзвуком"

Во время октябрьской атаки на Израиль Иран впервые применил свою новую разработку – ракеты Fattah. Тегеран утверждает, что именно они успешно поразили цели, уничтожив израильские противоракетные зенитные комплексы "Хец-2" и "Хец-3".

"Фаттах", что в переводе с персидского языка означает "Завоеватель", был создан Корпусом стражей исламской революции и представлен общественности в 2023 году. 6 июня того же года состоялся его первый пуск. Командующий ВВС и военно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде заявлял, что ракета имеет гиперзвуковую скорость и высокую маневренность в атмосфере и за ее границами.

Утверждается, что Fattah может разгоняться до 13 Махов (до 15,9 тыс. км/ч), при этом ее дальность полета составляет 1,4 тыс. км. Ракета отличается высокой маневренностью и точностью наведения за счет наличия двигателя с подвижным соплом. Управляемый вектор тяги и аэродинамические рули позволяют ракете вращаться во время полета и осуществлять более точное наведение на цель непосредственно перед ударом.

Иранские СМИ утверждают, что Fattah способна преодолевать все средства противоракетной обороны, а системы, способной гарантированно перехватить иранскую разработку, в мире не существует. Насколько обоснованно это заявление, оценить сложно.

Но уже понятно, что средства ПВО и ПРО Израиля – в частности, зенитно-ракетные системы "Хец" и "Железный купол" – к подобной атаке оказались не готовы. Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, противоракетная оборона Израиля была перегружена под ударом десятков иранских ракет и не успела отреагировать на два массированных ракетных залпа со стороны Ирана (ракетам потребовалось всего около 12 минут, чтобы достигнуть заданных целей).

Последствия операции "Истинное обещание – 2"

Иран и Израиль предоставляют совершенно противоположные данные о результатах операции "Истинное обещание – 2". Иранские государственные СМИ писали о том, что в результате были повреждены 20 истребителей F-35 "Адир", две газовые платформы в Средиземном море, уничтожены израильские противоракетные комплексы Arrow-2 ("Хец-2") и Arrow-3 ("Хец-3"), несколько боеголовок достигли сектора Газа и поразили много танков. Также сообщалось о попадании нескольких ракет по авиабазе Тель-Ноф, расположенной в 27 км от Тель-Авива.

В противовес этому ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) заявляет, что зафиксированные несколько ударов по авиабазам Неватим и Тель-Ноф не причинили значительного ущерба. Так, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: "Ни одна эскадрилья не пострадала, ни один самолет не был поврежден, нет ни одной неисправной взлетно-посадочной полосы и нет никаких сбоев в наших операциях". По сообщениям израильской стороны, большинство ракет были успешно перехвачены, ранены только два мирных жителя и погиб один палестинский рабочий – он был задавлен обломком сбитой ракеты.

Так где же правда? Спутниковые снимки, появившиеся в СМИ, подтверждают то, что на территории авиабазы Неватим повреждены минимум две взлетные полосы, разрушено здание, пробита крыша авиационного ангара, видны воронки от взрывов.

Опубликованные видеокадры показывают, как израильская техника засыпает воронки на авиабазе. Журналисты также зафиксировали на видео воронку глубиной почти девять метров и шириной 15 м примерно в полукилометре от штаб-квартиры разведслужбы "Моссад".

Доктор военных наук Константин Сивков полагает, что иранская атака по южным, наиболее отдаленным от Ирана объектам, требующая преодоления всей системы израильской противовоздушной обороны, носила исключительно демонстрационный характер. Эксперт заявил: "Этот удар был демонстративный, он преследовал цель показать, что система ПВО-ПРО Израиля не способна нейтрализовать иранские ракеты".

Судя по всему, и Иран не достиг в полной мере целей удара, но и ПВО Израиля не справилась с иранскими ракетами с нужной степенью эффективности. А значит, сам факт массированного удара по израильской территории нанес серьезный репутационный урон израильским системам ПВО. Об этом же говорит и подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Он отмечает, что "израильская ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично". Эксперт призывает израильское правительство снизить эскалацию и предупреждает: "Если Израиль вступит в ракетную войну с Ираном, ему будет нанесен серьезный ущерб. Эта война не должна случиться".

Александр Гулин, Ольга Волошина