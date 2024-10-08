«Охотник» усилит «длинную руку» России в зоне СВО.

Обломки тяжелого беспилотника «Охотник» станут ценной находкой для западной разведки, пишут американские СМИ. Однако, по мнению российских экспертов, зарубежные специалисты вряд ли смогут извлечь из аппарата особо ценные секреты. Чем уникален «Охотник» и как его широкое применение изменит ситуацию на поле боя?

Обломки российского дрона С-70, более известного как "Охотник", могли попасть к западной разведке. Об этом сообщает обозреватель портала The Warzone Тайлер Роговей. Изучение БПЛА представляет огромную ценность для союзников Украины, отмечает журналист. Однако точные обстоятельства "находки" компонентов модели до сих пор неизвестны.

По версии Роговея, беспилотник двигался над зоной СВО в сопровождении истребителя Су-57. В какой-то момент аппарат потерял управление. Для предотвращения попадания в руки западных спецслужб целого БПЛА пилот самолета самостоятельно сбил дрон. Однако официально эта информация не подтверждена.

Отмечается, что подобная практика широко распространена во всех армиях мира. "Это обычное явление. США поступали так много раз", – добавляет журналист. По его словам, утрата подобного беспилотника может стать "огромной потерей для России". При этом автор добавляет, что крупные обломки аппарата противнику все же удалось вывезти.

О потере "Охотника" еще 5 октября сообщал военный корреспондент Александр Коц. В своем Telegram-канале он писал, что БПЛА был сбит в районе Константиновки ракетой класса "воздух – воздух". Однако военкор усомнился, что украинским военным при изучении частей дрона удастся получить полезную информацию. "На таких машинах все самое ценное, как правило, оборудуется механизмами самоликвидации", – рассказал он.

Напомним, "Охотник" представляет собой тяжелый ударный БПЛА производства компании "Сухой". Аппарат имеет массу в 20 тонн и снабжен технологиями снижения радиолокационной заметности. Максимальная скорость устройства – 1400 км/ч, а дальность полета составляет около 6 тыс. км.

Дрон способен переносить управляемые ракеты и бомбы. При этом С-70 "заточен" на выполнение боевых задач в интеграции с истребителем Су-57. Первый полет состоялся в 2019 году. БПЛА находился в воздухе около 20 минут. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в особенностях строения дрона, а также преимуществах его работы в связке с Су-57.

"Нам достоверно неизвестно, сколько и чего осталось в "Охотнике" после его падения. Поэтому сложно сказать, какие именно технологии могут подсмотреть представители западной разведки. Другое дело, что какая-то информация все же будет им доступна", – считает Олег Макаров, сооснователь проекта "Ватфор".

Однако можно допустить, что при возгорании в дроне выгорели основные системы, отвечающие за алгоритмы работы аппарата. "Также не стоит исключать, что имел место процесс самоуничтожения БПЛА, который обычно срабатывает при падении устройства", – рассуждает аналитик.

По словам эксперта, при производстве любого беспилотника расчет делается на то, что "он рано или поздно упадет". "Это касается всей военной техники. Каждый тип вооружения так или иначе попадает в руки противника. Поэтому как-то особенно сильно страдать из-за утраты "Охотника" не стоит", – считает собеседник.

Говоря о самом БПЛА, Макаров указал на характеристики аппарата: "Он малозаметен в первую очередь для радиолокационных станций (РЛС). Как и любой малозаметный самолет, дрон имеет специальную форму, которая позволяет отражать пришедшие к нему лучи РЛС в другую сторону. Свою роль играет и особое покрытие аппарата, которое поглощает значительную часть излучения. Таким образом эффективная площадь рассеивания серьезно уменьшается". По его мнению,

особого внимания заслуживает сопло "Охотника".

"У любого самолета есть сопла. И обычно они очень сильно "светятся" для РЛС, что обусловлено их размерами и материалами изготовления. Но в малозаметных машинах деталь представляет из себя особую конструкцию, что позволяет максимально закрыть их от лучей радиолокационных станций", – объясняет спикер.

"Более того, каналы, идущие от сопел к двигателям, делают Z-образной формы, чтобы радиоизлучение не проходило непосредственно к двигателям", – продолжил он. Помимо этого, сам "Охотник" оснащен серьезным комплексом современных вооружений, добавляет сооснователь "Ватфора".

Важно и то, что подобные БПЛА позволяют обезопасить классическую авиацию и не рисковать ею в зоне ПВО противника. "Беспилотники частично забирают эту задачу на себя. И мне кажется, у С-70 есть все необходимое: управляемое вооружение, свободно падающие бомбы, средства разведки и прочее. То есть в некотором смысле он сам себе УМПК", – считает Макаров.

Между тем военный эксперт Василий Кашин указывает: если аппарат действительно был сбит с помощью Су-57, то на это были веские причины: "Наиболее вероятное объяснение – потеря управления над аппаратом и желание снизить ущерб от его попадания в руки противника. Судя по фото с места падения дрона, он получил серьезные повреждения и очевидно горел.

Есть основания полагать, что содержимое бортового компьютера и навигационной системы не будут изучены оппонентами".

Кашин, как и Макаров, указывает на особые характеристики "Охотника". "По мере работ над беспилотником предпринимались дополнительные меры по повышению скрытности аппарата. В частности, в 2021 году впервые был показан прототип машины с плоским соплом, что обеспечивало дополнительное снижение радиолокационной заметности", – рассуждает аналитик.

"Можно также отметить, что плоское сопло снижает как радиолокационную, так и инфракрасную заметность летательного аппарата за счет уменьшения температуры исходящих из него газов. В результате сокращается вероятность обнаружения инфракрасными системами наблюдения и риски поражения данным типом ракет", – детализировал специалист.

По мнению эксперта, благодаря малозаметности и отсутствию экипажа С-70 может применяться для выполнения опасных заданий в глубине вражеской территории, что особенно важно в условиях плотной ПВО.

"Судя по доступным данным, аппарат был оснащен планирующими бомбами УМПБ. Да, официальных подтверждений тому, что дрон используется глубоко за ЛБС, пока не было. Однако можно допустить: несмотря на то что беспилотник уже производится серийно и применяется в боевых действиях, его конструкцию хотят дополнительно доработать прежде, чем посылать подальше за линию боевого соприкосновения", – допускает Кашин.

"Задача данного аппарата – нести бомбовую нагрузку.

Это тяжелый БПЛА-бомбардировщик. Он, собственно говоря, в том числе потому и сделан в виде летающего крыла. Данная схема обеспечивает наибольшую величину внутреннего объема, и прежде всего отсеков вооружений", – отмечают в свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала "ВЗГЛЯД человека в лампасах".

Эта же схема обеспечивает БПЛА малозаметность. "Нести бомбовую нагрузку аппарат должен незаметно для средств ПВО противника под руководством идущего на удалении самолета-оператора (Су-57, Су-35). Самолет-оператор контролирует в штатном режиме не один, а группу "Охотников" (до четырех)", – продолжают аналитики.

"Именно контролирует, а не управляет полностью. В значительной мере аппарат работает самостоятельно в соответствии с рядом алгоритмов как с точки зрения техники пилотирования, так и с точки зрения наведения на цель и применения вооружений. То самое, что принято называть "военным ИИ". Машина изначально разрабатывалась именно для работы под управлением ИИ, а не оператора. Решение на пуск ракет или сброс бомб принимает летчик самолета-оператора", – уточняют эксперты.

"И эти бомбы, несомненно, должны быть прежде всего планирующими на десятки километров до цели. Чтобы "Охотник" со временем заменил в роли фронтового бомбардировщика Су-34, но только с еще большей эффективностью. Так "длинная рука" УМПК станет еще длиннее", – заключают аналитики.

Алёна Задорожная