На ледоколе "Якутия" запустили реактор правого борта

Специалисты Балтийского завода совместно с представителями контрагентских организаций провели запуск реакторной установки правого борта на атомном ледоколе "Якутия" проекта 22220 ("Арктика"). Как сообщили в понедельник, 7 октября, в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, реактор выведен на минимально контролируемый уровень мощности, проведена калибровка пусковой аппаратуры.

"Физический пуск – итог кропотливого и напряженного труда многих специалистов, – отметил гендиректор верфи Александр Коновалов. – Они выполнили огромный объем пуско-наладочных работ, провели все необходимые испытания систем и оборудования. Начался важнейший этап строительства ледокола, в ходе которого атомное "сердце" судна забьется на полную мощность, пройдут комплексные швартовные испытания заказа, после которых "Якутия" впервые сможет выйти в море для проведения ходовых испытаний".

Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 ОСК

Перед пуском в реактор загрузили тепловыделяющие сборки. Физический пуск установки прошел в штатном режиме. По окончании работ на левом реакторе специалисты начнут комплексные испытания всей ядерной энергетической установки "Якутии", состоящей из двух реакторов "РИТМ-200".

"РИТМ-200" – российский водо-водяной ядерный реактор, разработанный в АО "ОКБМ Африкантов" (предприятие Росатома). Реактор входит в состав главной энергетической установки ледокола, которая включает два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Отличительной особенностью реактора является интегральная компоновка. За счет этого реактор в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых ранее реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. Это позволило сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочными, обеспечить улучшенные технические характеристики по скорости и ледопроходимости. Конструкция реакторов позволяет надежно работать при бортовой качке атомохода с амплитудой колебаний в 45° и килевой качке в 15°. Срок службы реакторов – 40 лет.

Универсальный атомный ледокол "Якутия" – четвертое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот". Его заложили в мае 2020 года, спустили на воду в ноябре 2022 года. Ледокол планируют ввести в строй в декабре этого года.

На Балтийском заводе продолжается строительство еще трех ледоколов проекта 22220, получивших наименования "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

Основные характеристики ледоколов проекта 22220: